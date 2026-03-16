الإمارات تتصدر عربياً في جذب الاستثمارات بقطاع النقل البحري

تصدرت الإمارات قائمة الدول العربية الأكثر جذباً للاستثمار في قطاع النقل البحري لعام 2025، حسب المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان).

واستناداً لنتائج تقييم مخاطر قطاع الخدمات اللوجستية، حلت قطر والبحرين والسعودية وسلطنة عمان ومصر والكويت في المراكز التالية بالترتيب ضمن أكثر الوجهات جذباً للاستثمار في هذا المجال.

وكشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن أن قطاع النقل البحري في المنطقة العربية استقطب 146 مشروعاً أجنبياً، بتكلفة استثمارية قاربت 4 مليارات دولار، وذلك خلال الـ 23 عاماً الماضية ما بين يناير 2003 وديسمبر 2025.

وأوضحت المؤسسة في تقريرها القطاعي الرابع لعام 2025 عن قطاع النقل البحري في الدول العربية، الذي أصدرته من مقرها في دولة الكويت أن 5 دول عربية ضمت الإمارات ومصر وسلطنة عمان والسعودية وموريتانيا استقطبت خلال الفترة نفسها 114 مشروعاً أجنبياً بحصة 78% من الإجمالي، بتكلفة استثمارية قاربت 3.8 مليار دولار بحصة تجاوزت 91% من الإجمالي العربي.



محاور رئيسة

وأضاف التقرير الذي يركز على 4 محاور رئيسية هي: الأسطول والموانئ، والتجارة في القطاع، والمشاريع الأجنبية في القطاع، وتقييمات المخاطر والحوافز، أن اليابان تصدرت المقدمة كأهم دولة مستثمرة في المنطقة في قطاع النقل البحري خلال الـ 23 عاماً الماضية، بقيمة تجاوزت 784 مليون دولار وبحصة 19% من الإجمالي، تلتها ألمانيا وبحصة 16%، ثم الولايات المتحدة بحصة 15%.

وأشار التقرير إلى تصدر شركة ثينك بيج للملاحة واللوجستيات الأميركية المقدمة كأكبر مستثمر أجنبي في المنطقة وفق التكلفة الاستثمارية بقيمة 606 ملايين دولار وبحصة 15% من الإجمالي، تلتها شركة هاباج لويد الألمانية بقيمة 581 مليون دولار وبحصة 14%، ثم شركة ديمي البلجيكية بقيمة 550 مليون دولار وبحصة 13%، تلتها شركات يانغ مينغ التايوانية، وميتسوي أو إس كيه لاين، وكيه لاين اليابانيتين في المرتبة الرابعة، بقيمة 371 مليون دولار وبحصة 9% لكل منها.

وعلى صعيد الاستثمار العربي البيني في القطاع أوضح التقرير أن 6 دولة عربية ضمت كلاً من: الإمارات والسعودية والبحرين وسلطنة عُمان والمغرب ومصر استثمرت في 11 مشروعاً بينياً بتكلفة تجاوزت 218 مليون دولار، وتصدرت 5 شركات عربية هي كانو للشحن البحرينية، وتريبل إف السعودية، وموانئ أبوظبي وجاس وخدمات الخليج البحرية الإماراتية بحصة 89% من الإجمالي.



أسطول تجاري

رصد تقرير«ضمان» زيادة بمعدل 4% في حجم الأسطول التجاري العربي ليبلغ 2900 سفينة وفق الملكية الفعلية للسفن عام 2025، كما أن القدرة الاستيعابية لسفنه ارتفعت بمعدل 4.6% لتبلغ نحو 109 ملايين طن متري من الوزن الساكن عام 2025، بحصة بلغت 5% من حجم الشحن العالمي. واستناداً لبيانات الأونكتاد، بين التقرير أن الموانئ العربية استقبلت أكثر من 423 مليون طن متري من البضائع عام 2023 (منها 58% في الإمارات والمغرب والسعودية ومصر)، في مقابل 1.6 مليار طن متري بضائع محملة عبر الموانئ العربية خلال العام نفسه تمثل حصة 14% من الإجمالي العالمي مع استحواذ النفط على حصة 58% من إجمالي البضائع المحملة. كما أشار إلى ارتفاع حجم المناولة في 10 موانئ عربية بمعدل 19% عام 2023 مقارنة بعام 2019، ليسجل نحو 59 مليون حاوية نمطية (20 قدماً) مع تركز أكثر من نصف حركة المناولة في الإمارات والسعودية.

وكشف التقرير أن متوسط الترتيب العربي في مؤشر الربط بشبكة الملاحة البحرية المنتظمة شهد تحسناً خلال الربع الرابع من العام 2024، مع تصدر الإمارات والمغرب ومصر والسعودية المقدمة عربياً، كما أن 71 ميناء عربياً تم تصنيفه في مؤشر الربط بشبكة الملاحة العالمية من بين أكثر من 930 ميناء حول العالم، وتصدرت موانئ جبل علي وطنجة المتوسط وخليفة وجدة والإسكندرية وبورسعيد والدمام ودمياط وصلالة والدار البيضاء المقدمة عربياً.

وفيما يخص التجارة الخارجية لـ 11 دولة عربية في خدمات النقل البحري، أشار التقرير إلى ارتفاعها بمعدل 12% لتتجاوز 53 مليار دولار عام 2024 (تمثل 25% من إجمالي التجارة العربية في خدمات النقل)، وذلك نتيجة لارتفاع قيمة صادرات خدمات النقل البحري من الدول العربية بمعدل 14% لتبلغ نحو 9 مليارات دولار، وارتفاع وارداتها بمعدل 13% إلى نحو 45 مليار دولار عام 2024.