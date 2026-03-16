%100 نسب إشغال «تجارة 101» فرع خورفكان

الشارقة (الاتحاد)



سجّل مركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة «تجارة 101»، التابع لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الربع الأول من 2026، نسبة إشغال بلغت 100% في مقره بمدينة خورفكان.

وبالتزامن مع تسجيل الغرفة خلال العام الماضي نمواً في العضويات بلغ 14%، مما يوفر لمنتسبي «تجارة 101» شبكة علاقات أعمال واسعة تفتح أمامهم آفاقاً للنمو والتوسع في الأسواق المحلية والدولية.

واستقطب «تجارة 101» مشاريع ريادية متنوعة تغطي قطاعات اقتصادية واعدة، من تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، إلى قطاع الأغذية والضيافة والخدمات اللوجستية والصناعات الخفيفة.

وأكد محمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن النتائج الاستثنائية التي حققها مركز «تجارة 101» تعكس نجاح الرؤية الاستراتيجية التي تأسس عليها المركز منذ انطلاقته في العام 2019، والقائمة على توفير بيئة حاضنة متكاملة تمكّن الشباب الإماراتي من تحويل طموحاتهم إلى مشاريع اقتصادية مستدامة تسهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.

وأضاف أن المنطقة الشرقية تشهد قفزة نوعية بمشاريع البنية التحتية والسياحة البيئية.