اقتصاد

المركز الإحصائي لـ «دول التعاون»: 561 مليار دولار القيمة المضافة للقطاع النفطي الخليجي في 2024

مقر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط (أرشيفية)
16 مارس 2026 04:40

مسقط (وام)

بلغت القيمة المضافة للقطاع النفطي الخليجي بأسعار السوق الجارية في 2024 نحو 561.2 مليار دولار، مساهمةً بنسبة 24.0% في الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغت القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 541.9 مليار دولار بنسبة مساهمة 29.3%، وفق البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتسهم «دول التعاون» بـ 21.8% من الإنتاج العالمي للنفط الخام و26.6% من صادراته.
وتشير البيانات إلى انخفاض في إنتاج النفط الخام بنسبة 5.4% خلال عام 2024، حيث بلغ الإنتاج 16.1 مليون برميل يومياً، كما سجّلت صادرات النفط الخام تراجعاً بنسبة 7.2% لتصل إلى 11.5 مليون برميل يومياً.
وتشير البيانات إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي المسوّق شهد انخفاضاً طفيفاً لا يتجاوز 0.4%، حيث سجّل 442.0 مليار متر مكعب، مقارنة بـ 443.8 مليار متر مكعب في 2023.
كما يظهر التقرير أن متوسط معدل النمو السنوي لاحتياطيات النفط الخام للفترة 2020-2024 بلغ 30.7%، فيما بلغ متوسط معدل النمو السنوي لاحتياطيات الغاز الطبيعي 1%.
وسجلت دول المجلس في 2024 احتياطياً قدره 511.9 مليار برميل من النفط الخام و44.3 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي. وبلغت مساهمتها 10% من إنتاج الغاز الطبيعي المسوق عالمياً و13.5% من صادراته.

