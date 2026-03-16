5.39 مليار درهم استثمارات جديدة بشبكات الاتصالات في الإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)



ارتفعت قيمة الاستثمارات الجديدة لمشغلي الاتصالات في الشبكات والبنية التحتية للاتصالات والتحول الرقمي على امتداد دولة الإمارات بنسبة %9.3 خلال عام 2025، لتصل إلى 5.39 مليار درهم مقابل 4.94 مليار درهم خلال العام، بحسب إفادات الشركتين المرخصتين «إي آند- الإمارات» و«دو».

ووفق مشغلي الاتصالات استهدفت النفقات الرأسمالية استيعاب الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات نتيجة نمو قاعدة المستخدمين، وتوزعت هذه الاستثمارات على العديد من المجالات، منها توسيع شبكات الجيل الخامس، وتحديث شبكات الألياف الضوئية، وتعزيز تجربة العملاء.

وفصلياً ارتفعت النفقات الرأسمالية لشركتي الاتصالات المرخصتين في الدولة بنسبة 7.26% خلال الربع الأخير من عام 2025، لتصل إلى 1.82 مليار درهم، مقابل 1.69 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من عام 2024.

وبلغت استثمارات شركة «إي آند- الإمارات» خلال عام 2025 نحو 3.12 مليار درهم، مقارنة بنحو 2.89 مليار درهم خلال عام 2024، بنمو سنوي بلغت نسبته 7.8% فيما بلغت استثمارات الشركة في الربع الأخير من العام الماضي نحو 956 مليون درهم.

وسجلت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» نفقات رأسمالية خلال عام 2025 بلغت قيمتها نحو 2.27 مليار درهم، مقارنة بنحو 2.04 مليار درهم خلال عام 2024، بنمو سنوي بلغت نسبته 11.36% فيما بلغت استثمارات الشركة في الربع الأخير من العام الماضي نحو 860 مليون درهم مقابل 729 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من عام 2024 بنمو بلغت نسبته 18%.

وقالت «إي آند الإمارات»، إنها وجهت استثماراتها للارتقاء بقدرات شبكتها لاستيعاب الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات نتيجة نمو قاعدة المستخدمين مع المحافظة على موقعها الريادي داخل دولة الإمارات، فيما أكدت «دو» ازدياد استثمارات الشركة في مجال مراكز البيانات دعماً لاستراتيجية تنويع مصادر الإيرادات.



«إي آند الإمارات»

وأطلقت «إي آند الإمارات» أول شبكة متقدمة للجيل الخامس في المنطقة (5.5G)، لتضع معياراً عالمياً جديداً في السرعة والموثوقية. وبدأت الشركة خلال عام 2025 التشغيلَ التجاري لتقنية (RedCap) على شبكة الجيل الخامس المتقدمة الخاصة بها، في أول تطبيق مباشر للتقنية في الدولة، مما وسع نطاق الجيل الخامس ليشمل الاتصال الذكي منخفض الاستهلاك في مجالات إنترنت الأشياء والأجهزة القابلة للارتداء، مثل الساعات الذكية.

وللمرة الأولى في المنطقة، أطلقت «إي آند الإمارات» حلولَ تقسيم شبكة الجيل الخامس لقطاع الأعمال عبر شبكتها، كما أطلقت الشركة منصة الجيل الجديد للاتصال المؤسسي، والتي تجمع المنصة بين تقنيات «إي آند الإمارات» الخاصة، مثل «Trust Net» و«AI Net»، وتوفِّر تكاملاً سَلِساً مع مزوِّدي الخدمات السحابية العالميين، مثل أمازون ويب سيرفيسز و«مايكروسوفت آزوري وأوراكل كلاود».

وواصلت «إي آند الإمارات» دعمها للأولويات الرقمية الوطنية عبر العديد من الشراكات الاستراتيجية المؤثرة، ومن أبرزها شراكتها مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم أكثر من 7000 شركة صغيرة ومتوسطة حاصلة على شهادة القيمة المحلية المضافة ضمن استراتيجية الإمارات الصناعية.



«دو»

قالت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»: أحرزنا تقدماً ملموساً في تنفيذ استراتيجية أعمالنا من خلال إنجازات ملموسة وذات أثر ملحوظ وقابل للقياس، شملت تعزيز جودة شبكات الاتصال، وتوسيع نطاق الربط الدولي، وتطوير البنية التحتية السحابية السيادية ومراكز البيانات، إلى جانب التوسع في خدمات الذكاء الاصطناعي والخدمات المالية الرقمية.

وقالت: مكّنتنا قدرتنا على إدارة مواردنا المالية بكفاءة عالية وقوة ميزانيتنا العمومية من مواصلة استثماراتنا الاستراتيجية في تطوير الشبكات، وتعزيز قدراتنا في مجالات الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، ويعزز نهجنا المتوازن والأداء المتميز لعملياتنا التشغيلية، فضلاً عن استثماراتنا الاستراتيجية لمواكبة متطلبات المستقبل قدرتنا على مواصلة تحقيق نمو مستدام، وتوفير خدمات تتمحور حول متطلبات عملائنا، ودعم تسارع وتيرة الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات.

وأضافت: أسهمت هذه الاستثمارات في إحداث تحسينات ملموسة في جودة الخدمات، وموثوقية الشبكة والارتقاء بتجارب العملاء، ما عزّز مستويات الثقة والتفاعل مع مختلف فئات عملائنا من الأفراد وقطاع الأعمال والجهات الحكومية ومع تطلعاتنا إلى المرحلة المقبلة من مسيرة النمو، تتركز أولوياتنا على توسيع، وتعزيز جودة وفعالية المنصات التي طورناها، ودعم نمو الإيرادات وتنوع مصادرها من خدمات الاتصال والبنية التحتية الرقمية، وتسريع وتيرة النمو في مجال الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والحلول السحابية، مع الحفاظ على إدارة الموارد المالية بكفاءة وفعالية ومواصلة تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا.