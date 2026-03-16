اقتصاد

«المصرف المركزي» يُصدر مسكوكة احتفاءً بيوم الطفل الإماراتي

«المصرف المركزي» يُصدر مسكوكة احتفاءً بيوم الطفل الإماراتي
16 مارس 2026 04:40

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مسكوكة تذكارية من الفضة احتفاءً بيوم الطفل الإماراتي، الذي يصادف تاريخ 15 مارس من كل عام. 
ويتضمّن الوجه الأمامي للمسكوكة الفضية القيمة الاسمية البالغة «15 درهماً» في إشارة رمزية إلى يوم المناسبة، وذلك ضمن تصميم تحيط به عبارة «مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي» باللغتين العربية والإنجليزية. 

أما الوجه الخلفي فيحمل شعار المناسبة ممثلاً بعبارة «الحق في الهوية والثقافة الوطنية»، ومصحوباً برسم فني للحصن، ليجسّد أصالة التاريخ الإماراتي ويؤكّد ارتباط الطفل الإماراتي بجذوره وقيمه الراسخة. 
بهذه المناسبة، قال سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة: «يجسّد هذا الإصدار التزام المصرف المركزي بدعم المبادرات الوطنية التي تسهم في تعزيز الهوية الإماراتية وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة لدى أفراد المجتمع، كما يعكس تقدير المصرف المركزي للدور الريادي الذي يقوم به المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في رعاية الطفل وحمايته، وتنمية وعيه بهويته الوطنية، وترسيخ مبادئ الانتماء والولاء لدى الأجيال الناشئة، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك وواعٍ بقيمه الأصيلة وتراثه العريق».
وتم إصدار 2000 مسكوكة تزن كل منها 28 غراماً من الفضة، وستُتاح هذه المسكوكة للشراء، على أن يعلن المصرف المركزي في وقت لاحق عن موعد طرحها وآلية الحصول عليها، وذلك عبر موقعه الإلكتروني وقنواته المعتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي.

