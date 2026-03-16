أسعار الذهب تتراجع 0.2%

انخفضت أسعار الذهب ⁠على نحو طفيف، اليوم الاثنين، متأثرة بتراجع الآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية في المدى القريب بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، في حين ساهم ضعف الدولار في الحد من الخسائر.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 5007.58 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 02:40 بتوقيت جرينتش.

ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب ​تسليم أبريل 1 % إلى 5011.10 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 % إلى ​79.57 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.8% إلى 2042.98 ⁠دولار، وصعد البلاديوم 1% إلى 1566.91 دولار.