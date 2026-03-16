«مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز» يسجل مبيعات بـ 6 مليارات درهم خلال 72 ساعة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أوهانا للتطوير العقاري، عن تحقيق مبيعات بقيمة 6 مليارات درهم خلال 72 ساعة لمشروع «مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز من أوهانا»، المجتمع السكني على الواجهة المائية لقناة ياس في أبوظبي، مسجلةً بذلك رقماً قياسياً جديداً في مبيعات القطاع العقاري في الإمارة.

وشهد إطلاق مبيعات المشروع إقبالاً كبيراً من المستثمرين في مؤشر واضح على الطلب القوي على المشروع.

وبلغت نسبة المستثمرين الإماراتيين 35%، في حين شكّل المقيمون والمستثمرون الدوليون 65%، واستجابةً لهذا الاهتمام الكبير، من المتوقع أن تقوم أوهانا للتطوير العقاري بطرح وحدات إضافية من المشروع خلال الفترة المقبلة. وقال حسين سالم الرئيس التنفيذي لشركة أوهانا للتطوير العقاري: «نتقدّم بخالص الشكر والتقدير إلى حكومة دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على ما توفره من بيئة استثمارية مستقرة واستشرافية للمستقبل، هذه المقومات الراسخة تعزز ثقة المستثمرين والمطورين على حد سواء، وتدعم متانة ونمو القطاع العقاري المزدهر في أبوظبي».

وأضاف: «يعكس الإقبال الكبير على مشروع» مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز من أوهانا والمبيعات القياسية خلال 72 ساعة حجم الثقة التي يحظى بها المشروع لدى المستثمرين محلياً ودولياً، إضافة إلى جاذبية ما يقدمه من مفهوم سكني متكامل وفريد في أبوظبي.

ويمتد المشروع على مساحة 1.67 مليون متر مربع، مع تخصيص أكثر من 55% من المخطط العام للمساحات الخضراء والحدائق الطبيعية.

ويقوم تصميم المشروع على مفهوم الحياة النشطة والرياضة، حيث سيضم مرافق تدريب وتأهيل متقدمة، إلى جانب ممشى مائي يضم مجموعة من الوجهات التجارية والمطاعم وخيارات الترفيه ونمط الحياة.

ويتضمن المشروع كذلك نادياً رياضياً بحرياً ومرافق مخصّصة للرياضات المائية، إلى جانب مجموعة واسعة من المرافق المصممة بأسلوب المنتجعات، بما في ذلك مرافق اللياقة البدنية والمسابح.