الإثنين 16 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز» يسجل مبيعات بـ 6 مليارات درهم خلال 72 ساعة

«مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز» يسجل مبيعات بـ 6 مليارات درهم خلال 72 ساعة
16 مارس 2026 18:19

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أوهانا للتطوير العقاري، عن تحقيق مبيعات بقيمة 6 مليارات درهم خلال 72 ساعة لمشروع «مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز من أوهانا»، المجتمع السكني على الواجهة المائية لقناة ياس في أبوظبي، مسجلةً بذلك رقماً قياسياً جديداً في مبيعات القطاع العقاري في الإمارة.
وشهد إطلاق مبيعات المشروع إقبالاً كبيراً من المستثمرين في مؤشر واضح على الطلب القوي على المشروع. 
وبلغت نسبة المستثمرين الإماراتيين 35%، في حين شكّل المقيمون والمستثمرون الدوليون 65%، واستجابةً لهذا الاهتمام الكبير، من المتوقع أن تقوم أوهانا للتطوير العقاري بطرح وحدات إضافية من المشروع خلال الفترة المقبلة. وقال حسين سالم الرئيس التنفيذي لشركة أوهانا للتطوير العقاري: «نتقدّم بخالص الشكر والتقدير إلى حكومة دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على ما توفره من بيئة استثمارية مستقرة واستشرافية للمستقبل، هذه المقومات الراسخة تعزز ثقة المستثمرين والمطورين على حد سواء، وتدعم متانة ونمو القطاع العقاري المزدهر في أبوظبي».
وأضاف: «يعكس الإقبال الكبير على مشروع» مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز من أوهانا والمبيعات القياسية خلال 72 ساعة حجم الثقة التي يحظى بها المشروع لدى المستثمرين محلياً ودولياً، إضافة إلى جاذبية ما يقدمه من مفهوم سكني متكامل وفريد في أبوظبي. 
ويمتد المشروع على مساحة 1.67 مليون متر مربع، مع تخصيص أكثر من 55% من المخطط العام للمساحات الخضراء والحدائق الطبيعية.
 ويقوم تصميم المشروع على مفهوم الحياة النشطة والرياضة، حيث سيضم مرافق تدريب وتأهيل متقدمة، إلى جانب ممشى مائي يضم مجموعة من الوجهات التجارية والمطاعم وخيارات الترفيه ونمط الحياة.
 ويتضمن المشروع كذلك نادياً رياضياً بحرياً ومرافق مخصّصة للرياضات المائية، إلى جانب مجموعة واسعة من المرافق المصممة بأسلوب المنتجعات، بما في ذلك مرافق اللياقة البدنية والمسابح.

 

أخبار ذات صلة
قتيلان جراء انقلاب قاربين قبالة اليابان
توقعات طقس الإمارات غداً
آخر الأخبار
سفن تابعة لخفر السواحل الياباني في ميناء بجزيرة أوكيناوا - أرشيفية
الأخبار العالمية
قتيلان جراء انقلاب قاربين قبالة اليابان
اليوم 18:21
«مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز» يسجل مبيعات بـ 6 مليارات درهم خلال 72 ساعة
اقتصاد
«مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز» يسجل مبيعات بـ 6 مليارات درهم خلال 72 ساعة
اليوم 18:19
توقعات طقس الإمارات غداً
علوم الدار
توقعات طقس الإمارات غداً
اليوم 18:00
"الشؤون الإسلامية والأوقاف" تطلق الحملة الوطنية "حصنتك باسم الله يا وطن"
علوم الدار
"الشؤون الإسلامية والأوقاف" تطلق الحملة الوطنية "حصنتك باسم الله يا وطن"
اليوم 17:49
محمد بن راشد: بحمد الله وتوفيقه استطاعت حملة «حد الحياة» تحقيق أكثر من 2.8 مليار درهم خلال الشهر الكريم
علوم الدار
محمد بن راشد: بحمد الله وتوفيقه استطاعت حملة «حد الحياة» تحقيق أكثر من 2.8 مليار درهم خلال الشهر الكريم
اليوم 17:43
