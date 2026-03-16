أوروبا تقلص الفجوة مع الولايات المتحدة في تكنولوجيا الكم



نجحت ألمانيا وفرنسا في تقليص الفجوة الأوروبية مع الولايات المتحدة في تطوير تكنولوجيا الكم.

ووفقاً لتحليل أجراه المكتب الألماني الاتحادي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، ارتفع عدد طلبات براءات الاختراع المنشورة في مجال الكم من البلدين العام الماضي إلى 195 طلباً، أي ما يمثل نحو ربع إجمالي الطلبات في هذا المجال (23.9%).

وفي عام 2021 كان عدد طلبات البراءات الألمانية والفرنسية 57 طلباً، أي ما يمثل 16.7% من إجمالي الطلبات في هذا المجال.

وتشكل تكنولوجيا الكم موضوع منتدى مستخدمي المكتب الألماني لبراءات الاختراع والعلامات التجارية هذا العام، وهو أهم فعالية سنوية لهذه الهيئة الألمانية في ميونخ.

وتشمل تكنولوجيا الكم أساسا ثلاثة مجالات: الحواسيب الكمومية عالية الأداء، والاتصالات الكمومية الآمنة ضد فك التشفير، وطرق القياس فائقة الدقة في مجال الاستشعار الكمومي.

وتعد الكميات الكمومية أصغر الوحدات غير القابلة للانقسام التي تحدث تفاعلات فيزيائية، وبفضل خصائصها الخاصة يمكن للباحثين استخدام هذه الوحدات الضوئية والطاقية في مجالات تطبيق متعددة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر هذا المجال، إذ سجلت في عام 2025 عدد 167 طلب براءة اختراع منشوراً في مجال الكم. غير أن حصتها تراجعت منذ عام 2021 من نحو 32.2% إلى نحو 20.5%.

ويعود ذلك إلى أن دولاً أخرى، مثل ألمانيا وفرنسا وأخرى في آسيا، عززت نشاطها في تطوير تكنولوجيا الكم.

وارتفع العدد الإجمالي لطلبات البراءات المنشورة منذ عام 2021 من 341 إلى 815 طلباً. وكانت الدول الخمس الأولى في عام 2025 هي الولايات المتحدة وألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان وفرنسا.

وأكدت رئيسة المكتب الألماني لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، إيفا شيفيور، فرص ألمانيا في هذا المجال، قائلة: «بفضل مؤسساتها البحثية المتميزة وشركاتها الصناعية القوية وشركاتها الناشئة المبتكرة تمتلك ألمانيا إمكانات هائلة للإسهام في تشكيل ابتكارات حاسمة في تكنولوجيا الكم».

