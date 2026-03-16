أسهم أوروبا ترتفع مع صعود أسهم «كومرتس بنك»



ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي قليلاً أمس الاثنين مع صعود سهم بنك كومرتس بنك، بعدما بدأت بنك يوني كريديت مساعيه لشراء حصة ​تبلغ 30 في البنك الألماني، فيما زادت أسهم قطاع الدفاع أيضاً.وزاد ⁠المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% إلى 596 نقطة ​بحلول الساعة 0817 بتوقيت جرينتش. وهوى المؤشر بنحو 6% منذ أن بلغ ذروة قياسية في ⁠فبراير.

وقفز سهم كومرتس بنك 3.5%، في حين تراجع سهم بنك يوني كريديت الإيطالي 0.5%.

وقال بنك يوني كريديت إنه لا يتوقع الوصول إلى السيطرة على البنك الألماني، الذي يحوز فيه حصة أسهم تبلغ 26% إضافة إلى 4% أخرى عبر عقود مقايضة العائد الإجمالي.

وارتفعت أسهم قطاع ​الدفاع بنحو1%، في وقت يستعد فيه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للاجتماع في وقت لاحق من اليوم لمناقشة تعزيز بعثة بحرية في الشرق الأوسط.

وارتفع سهم شركة الطاقة الكبرى شل ⁠1% وصعد سهم بي.بي 2%، في ظل ​استمرار أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع قرارات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا وأستراليا، ويُتوقع على نطاق واسع ألا تقدم على أي ​خفض إضافي لأسعار الفائدة في الوقت الراهن.