أسهم أوروبا ترتفع مع صعود أسهم «كومرتس بنك»

ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي قليلاً أمس الاثنين مع صعود سهم بنك كومرتس بنك، بعدما بدأت بنك يوني كريديت مساعيه لشراء حصة تبلغ 30 في البنك الألماني، فيما زادت أسهم قطاع الدفاع أيضاً.وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% إلى 596 نقطة بحلول الساعة 0817 بتوقيت جرينتش. وهوى المؤشر بنحو 6% منذ أن بلغ ذروة قياسية في فبراير.
وقفز سهم كومرتس بنك 3.5%، في حين تراجع سهم بنك يوني كريديت الإيطالي 0.5%.
وقال بنك يوني كريديت إنه لا يتوقع الوصول إلى السيطرة على البنك الألماني، الذي يحوز فيه حصة أسهم تبلغ 26% إضافة إلى 4% أخرى عبر عقود مقايضة العائد الإجمالي.
وارتفعت أسهم قطاع الدفاع بنحو1%، في وقت يستعد فيه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للاجتماع في وقت لاحق من اليوم لمناقشة تعزيز بعثة بحرية في الشرق الأوسط.
وارتفع سهم شركة الطاقة الكبرى شل 1% وصعد سهم بي.بي 2%، في ظل استمرار أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.
ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع قرارات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا وأستراليا، ويُتوقع على نطاق واسع ألا تقدم على أي خفض إضافي لأسعار الفائدة في الوقت الراهن.