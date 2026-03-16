3.6 مليار درهم صافي أرباح «ماجد الفطيم» في 2025 بنمو 41%

دبي (الاتحاد)

أعلنت «ماجد الفطيم» نتائجها لكامل السنة المالية في 2025، مسجّلةً نمواً مضاعفاً في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصافي الأرباح، إلى جانب تدفقات نقدية قوية وميزانية عمومية تُعد الأقوى في تاريخها، وذلك بالتزامن مع احتفال المجموعة بمرور 30 عاماً على تأسيسها في تطوير وجهات تجمع بين المعيشة والتواصل والازدهار.

سجّلت المجموعة إيرادات موحّدة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بلغت 35.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 6% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 10% لتصل إلى 5.1 مليار درهم، لأول مرة. كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 41% ليبلغ 3.6 مليار درهم، في حين سجّل صافي الأرباح، باستثناء مكاسب إعادة التقييم، نمواً بنسبة 48% ليصل إلى 2.3 مليار درهم، مدعوماً بانضباط قوي في توظيف رأس المال وكفاءة تشغيلية عالية ومحفظة أعمال مصمّمة لتحقيق نمو متنوع وعالي الجودة. كما حققت المجموعة نمواً بنسبة 11% في إيراداتها داخل دولة الإمارات لتتجاوز 22 مليار درهم، ما يعكس قوة سوقها الرئيسي.

وحققت ماجد الفطيم تدفّقات نقدية حرة بقيمة 3.5 مليار درهم خلال العام، بزيادة 25% على أساس سنوي، ما أتاح لها مواصلة خفض المديونية. وانخفض صافي الدين بنسبة 15% منذ ديسمبر 2024 ليصل إلى 11.9 مليار درهم، فيما تحسّنت نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية لتصل إلى 32%، وهو أدنى مستوى لها خلال عِقد. ومع بلوغ إجمالي قيمة الأصول إلى 71 مليار درهم، تدخل المجموعة مرحلتها التالية من النمو انطلاقاً من موقع مالي قوي، مدعومة بقدرتها على الاستثمار في فرص النمو عبر خطط تطوير موزّعة على أسواقها الرئيسية، إلى جانب استثمارات كبيرة في أصولها الرائدة، بما في ذلك مشروع التحول الشامل في مول الإمارات بقيمة 5 مليارات درهم.

وقال فاضل عبدالباقي العلي، رئيس مجلس إدارة شركة «ماجد الفطيم القابضة»: «تعكس النتائج القوية التي حققتها ماجد الفطيم خلال السنة المالية في 2025، نجاح استراتيجية النمو التي نتّبعها وقوة منظومتنا للحوكمة المؤسسية، والتي تمكّننا من تحقيق إنجازات على نطاق واسع. ومع دخولنا عِقدنا الرابع، ننطلق من موقع قوة يتيح لنا مواصلة تحقيق نمو مرن ومستدام وإيجاد قيمة طويلة الأمد للمساهمين».

من جهته قال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة: «مثّل عام 2025 بالنسبة لنا محطة مفصلية في مسيرة ماجد الفطيم. وبفضل وضوح رؤيتنا، بلغ زخم أعمالنا مستويات غير مسبوقة، حيث حققنا أداءً متميزاً على مستوى جميع أعمالنا، وتمكنّا من تحقيق أقوى نتائج مالية في تاريخنا. وبفضل التنفيذ المنضبط وقوة محفظة أعمالنا المتنوعة، تجاوزت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك حاجز الخمسة مليارات درهم للمرة الأولى، فيما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 41% على أساس سنوي».

وسجَّلت أعمال مراكز التسوق والفنادق نمواً في صافي الإيرادات بنسبة 6% لتصل إلى 4.8 مليار درهم، مدفوعة بالأداء القوي لمحفظة التأجير وارتفاع نسبة إشغال مراكز التسوق إلى أكثر من 98%. وفي المقابل، حقق قطاع التطوير العقاري نتائج قوية مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 33% لتصل إلى 5.8 مليار درهم، مدفوعاً بالطلب القوي على المجتمعات السكنية التابعة للمجموعة.

وسجلت أعمال التجارة الإلكترونية نمواً بنسبة 20% لتصل إلى 3.2 مليار درهم، مدفوعة بزيادة التجارة السريعة بنسبة 38% ونمو إيرادات شركة «بريسيجن ميديا» بنسبة 47%. وعلى الرغم من تراجع إجمالي إيرادات أعمال تجارة التجزئة بنسبة 1%، فإن الإيرادات بالعملة الثابتة سجلت نمواً بنسبة 1%، مدعومةً بنمو مماثل بنسبة 2% في دولة الإمارات بفضل قوة الاقتصاد المحلي والنمو السكاني.

وسجّلت إيرادات قطاع الترفيه نمواً بنسبة 9% لتصل إلى 1.9 مليار درهم، مدفوعة بشكل رئيسي بأداء دور السينما التي ارتفعت إيراداتها بنسبة 13% نتيجة قوة شباك التذاكر وزيادة الإقبال على عروضها المتميزة. كما يعكس إعادة إطلاق صالة عرض «آي ماكس» في مول الإمارات التزام المجموعة بتطوير وجهاتها وتقديم تجارب عالمية المستوى في أسواقها.

وفي قطاع أسلوب الحياة، ارتفعت الإيرادات بنسبة 14% لتصل إلى 1.5 مليار درهم، مدعومة بالأداء القوي لعلامات الأزياء وإطلاق علامات فاخرة جديدة. كما وسّعت ماجد الفطيم شراكتها طويلة الأمد مع «أبركرومبي آند فيتش». وعزّزت حضورها متعدد القنوات عبر إطلاق منصات التجارة الإلكترونية لعلامتي «أبركرومبي آند فيتش» و«هوليستر» في أسواق خليجية رئيسية، إلى جانب استقطاب علامات عالمية جديدة إلى المنطقة مثل «باكسن» و«تارتين إيه شوكولا».