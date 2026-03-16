«المال كابيتال ريت» يوزّع 3.75 فلس عن النصف الثاني من 2025

دبي (الاتحاد)

أعلن صندوق المال كابيتال ريت، المدرج في سوق دبي المالي، توزيع أرباح نهائية بواقع 3.75 فلس للوحدة عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بإجمالي توزيعات يبلغ 26.2 مليون درهم، مقارنةً بـ 19.2 مليون درهم عن فترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025.

ويأتي هذا التوزيع، المتوافق مع سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق واللوائح التنظيمية الصادرة عن هيئة سوق المال، على رأس المال المعزّز للصندوق البالغ 701.2 مليون درهم، وذلك عقب نجاح زيادة رأس المال من خلال الطرح العام الإضافي الذي تم استكماله خلال عام 2025، ويعكس عائداً سنوياً بنسبة 7.5% لحملة الوحدات. ومن المتوقع أن يتم سداد التوزيعات في 9 أبريل 2026، وذلك رهناً باستكمال الإجراءات الإدارية المعتادة.

وفي عام 2025، نجح الصندوق في استكمال زيادة رأسماله من خلال طرح عام إضافي، حيث تم جمع ما يقارب 206 ملايين درهم، مما عزّز قاعدة حقوق الملكية للصندوق لدعم خطط النمو المستقبلية. كما قام الصندوق خلال العام بتوسيع محفظته الاستثمارية من خلال الاستحواذ على عقارات مستشفى إن إم سي رويال ومبنى فالكون هاوس، في خطوة تمثّل أول استثمار للصندوق في قطاع الرعاية الصحية، بما يسهم في تنويع محفظة الصندوق إلى جانب أصوله القائمة في قطاع التعليم.

وعقب هذا الاستحواذ، أصبحت محفظة الصندوق تضم سبعة أصول مدرة للدخل في قطاعي التعليم والرعاية الصحية، مدعومة بعقود إيجار طويلة الأجل مع جهات مستأجرة ذات ملاءة مالية قوية.

كما تواصل المحفظة الاستفادة من تدفقات نقدية مستقرة ويمكن التنبؤ بها، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للمحفظة حوالي 1.4 مليار درهم، مع متوسط مدة متبقية لعقود الإيجار يبلغ نحو 16 عاماً. وقال سانجي فيغ، نائب الرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال: «حقق صندوق المال كابيتال ريت أداءً تشغيلياً قوياً خلال عام 2025، بالتوازي مع تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية المهمّة التي تعزّز آفاق النمو طويلة الأجل للصندوق. ويُعد كلٌّ من إتمام زيادة رأس المال والاستحواذ على عقارات مستشفى إن إم سي رويال ومبنى فالكون هاوس من المحطات المهمة التي أسهمت في تنويع المحفظة وتعزيز متانة مصادر الدخل».