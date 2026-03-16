«اقتصادية عجمان» تختتم فعالية «تاجر المستقبل»

عجمان (الاتحاد)

اختتمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، فعالية «تاجر المستقبل» التي أُقيمت يومي السبت والأحد في سوق مشيرف، ضمن فعاليات أسبوع ريادة الأعمال، وذلك تزامناً مع يوم الطفل الإماراتي، في مبادرة هدفت إلى تنمية مهارات الأطفال الاقتصادية وتعزيز وعيهم بأساسيات التجارة وريادة الأعمال.

وشهدت الفعالية مشاركة مميّزة من الأطفال الذين خاضوا تجربة عملية مباشرة في البيع والشراء، من خلال منافذ مخصّصة أتاحت لهم عرض منتجاتهم والتفاعل مع الجمهور، بما أسهم في تعريفهم بمفاهيم التجارة بطريقة مبسطة وتفاعلية، وعزّز لديهم العديد من المهارات الحياتية والعملية.

وأكدت الفعالية أهمية تمكين الطفل في العملية الاقتصادية، من خلال منحه الفرصة لخوض تجربة واقعية تسهم في تطوير شخصيته، وتعزّز ثقته بنفسه، وتنمّي قدراته في التواصل، وتحمُّل المسؤولية، واتخاذ القرار، إلى جانب تعريفه بقيمة العمل والإنتاج وأهمية التخطيط والتنظيم.

كما أسهمت مبادرة «تاجر المستقبل» في ترسيخ ثقافة الاعتماد على الذات والإبداع والابتكار لدى الأطفال، وتعريفهم بأسس العمل الحُر في سنٍّ مبكرة، بما يدعم توجّهات دائرة التنمية الاقتصادية في نشر ثقافة ريادة الأعمال بين مختلف فئات المجتمع، وبناء جيل واعٍ ومؤهل للمستقبل.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان على إطلاق وتنظيم فعاليات نوعية تسهم في تأهيل الأطفال وتنمية مهاراتهم العملية والحياتية، وتوفّر لهم بيئة تعليمية تطبيقية تجمع بين الفائدة والمتعة، بما يعزّز من دورهم المستقبلي كشركاء في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.