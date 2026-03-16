الإمارات تتصدر قائمة أكبر 100 شركة عامة بالقيمة السوقية

دبي (الاتحاد)



تصدّرت دولة الإمارات قائمة فوربس الشرق الأوسط لأكبر 100 شركة عامة من حيث القيمة السوقية في المنطقة لعام 2026، بواقع 35 شركة، والتي جاء من أبرزها الشركة العالمية القابضة (IHC)، و«طاقة»، وأدنوك للغاز، وبنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني.

ووفقاً للقائمة، جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية من حيث عدد الشركات بواقع 34 شركة، تلتها قطر بـ11 شركة، ثم المغرب بـ 9 شركات، والكويت بـ 6 شركات.

وقالت فوربس الشرق الأوسط إنه رغم تقلّبات الأسواق خلال العام، نجحت كبرى شركات الشرق الأوسط في الحفاظ على استقرارها، بل زادت قيمتها السوقية وسط التحديات، حيث بلغت القيمة السوقية الإجمالية لأسواق المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 4.3 تريليون دولار، في يناير 2026، موزّعة على 12 سوقاً مالية.

كما استحوذت أكبر 100 شركة عامة من حيث القيمة السوقية في المنطقة، على 3.7 تريليون دولار من هذا الإجمالي، بما يعادل 86% منه، ما يعكس حجم القيمة المُتركّزة لدى الشركات الكبرى.

وأوضحت فوربس الشرق الأوسط أنه فيما يستند هذا التصنيف إلى بيانات القيم السوقية من 12 سوقاً مالية في 11 دولة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع اعتماد أسعار الإغلاق حتى 31 يناير 2026، تصدّرت السعودية القائمة من حيث الحجم، إذ بلغت القيمة السوقية للشركات السعودية المدرجة ضمن قائمة أكبر 100 شركة عامة من حيث القيمة السوقية في المنطقة هذا العام، نحو 2.4 تريليون دولار، ما يعادل نحو 64% من الإجمالي. ويعود جانب كبير من هذا الثقل إلى أرامكو السعودية، التي تصدرت القائمة بقيمة سوقية تبلغ 1.7 تريليون دولار، لتمثل وحدها نحو 40% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في المنطقة.

وأوضحت فوربس الشرق الأوسط أنه في حين لا يزال قطاع البنوك والخدمات المالية الأكثر تمثيلاً في القائمة، إذ يضم 34 شركة بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 732.6 مليار دولار، يعكس قطاع الطاقة مشهداً مغايراً، فعلى الرغم من تمثّله بـ9 شركات فقط ضمن القائمة، إلا أنه يستحوذ على نحو 1.9 تريليون دولار من القيمة السوقية، ما يبرز الثقل الاستراتيجي الذي لا تزال الهيدروكربونات من نفط وغاز تمثّله لدى شركات المنطقة.

وقالت فوربس الشرق الأوسط إنه بوجه عام، تواصل دول مجلس التعاون الخليجي هيمنتها على القائمة، مستحوذةً على نحو 88% من إجمالي الشركات، وتتقاسم الإمارات والسعودية المراكز الـ10 الأولى بالتساوي.



10 شركات

شملت قائمة أكبر 10 شركات عامة من حيث القيمة السوقية في الشرق الأوسط لعام 2026، شركة أرامكو السعودية، بقيمة سوقية 1.7 تريليون دولار، والشركة العالمية القابضة (IHC) في الإمارات بقيمة سوقية 238.6 مليار دولار، ثم مصرف الراجحي بالسعودية، بقيمة سوقية 114.3 مليار دولار، ومجموعة طاقة بالإمارات بقيمة سوقية 87.9 مليار دولار، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن) بقيمة سوقية 80.2 مليار دولار، وأدنوك للغاز الإماراتية بقيمة 75.4 مليار دولار، ثم مجموعة SNB السعودية بقيمة 71.8 مليار دولار، ومجموعة stc السعودية بقيمة 59.2 مليار دولار، وبنك أبوظبي الأول بقيمة سوقية 56 مليار دولار، ثم بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة سوقية بلغت 53.5 مليار دولار.