ارتفاع اسعار الدولار

ارتفع الدولار الذي يعد ملاذاً آمناً اليوم الثلاثاء، بينما ​تذبذب الدولار الأسترالي في تعاملات متقلبة بعد أن أرسل محافظ البنك المركزي رسائل توحي بتشديد السياسة عقب تصويت على رفع أسعار الفائدة.

وتراجع اليورو ⁠0.23 بالمئة إلى 1.1479 دولار، مقترباً من أدنى مستوى له ​في أكثر من سبعة أشهر الذي سجله أمس ​الاثنين. وسجل ‌الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.3279 ⁠دولار، ​بانخفاض 0.3 بالمئة خلال اليوم.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى 0.19 بالمئة إلى 100.05، مسجلاً مكاسب بنحو 2.5 بالمئة.