ارتفاع اسعار الدولار

ارتفع الدولار الذي يعد ملاذاً آمناً اليوم الثلاثاء، بينما تذبذب الدولار الأسترالي في تعاملات متقلبة بعد أن أرسل محافظ البنك المركزي رسائل توحي بتشديد السياسة عقب تصويت على رفع أسعار الفائدة.
وتراجع اليورو 0.23 بالمئة إلى 1.1479 دولار، مقترباً من أدنى مستوى له في أكثر من سبعة أشهر الذي سجله أمس الاثنين. وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.3279 دولار، بانخفاض 0.3 بالمئة خلال اليوم.
وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى 0.19 بالمئة إلى 100.05، مسجلاً مكاسب بنحو 2.5 بالمئة.