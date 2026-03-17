اقتصاد

إنفيديا: طلبات الرقائق قد تبلغ تريليون دولار بحلول 2027

17 مارس 2026 14:00

تتوقع شركة  صناعة الرقائق الإلكترونية الأميركية إنفيديا وصول إجمالي قيمة الطلبيات على رقائقها المتطورة حتى نهاية 2027 إلى تريليون دولار، وفقاً لتصريح الرئيس التنفيذي للشركة جينسن هوانج.

وقال هوانج في كلمة له أمام مؤتمر "جي.تي.سي" للشركة مساء أمس إن الطلب على "وحدات معالجة الرسوم" التي تنتجها الشركة "يفوق كل التوقعات"، مضيفاً "اعتقد أن الطلب على قدرات الحوسبة ارتفع بمقدار مليون مرة خلال السنوات القليلة الماضية". وقال هوانج للمشاركين في المؤتمر إنه يتوقع وصول إجمالي إيرادات الشركة خلال الفترة من 2025 إلى 2027 إلى تريليون دولار على الأقل.

وتستخدم رقائق إنفيديا على مستوى العالم لتدريب نماذج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتشغيل مراكز البيانات التي تديرها شركات تكنولوجيا عملاقة مثل جوجل وميتا، إلى جانب شركات ناشئة في هذا المجال مثل أوبن أيه.آي مطورة منصة محادثة الذكاء الاصطناعي الشهيرة تشات جي.بي.تي. وينظر إلى نتائج إنفيديا بشكل عام باعتبارها مؤشر رئيسي على حالة صناعة الذكاء الاصطناعي.

وفي الشهر الماضي أعلنت الشركة ارتفاع إيراداتها خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 68.1 مليار دولار. وزادت مبيعاتها بنسبة 20% مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي. وفي أكتوبر أصبحت إنفيديا أول شركة في العالم تتجاوز قيمتها السوقية 5 تريليونات دولار.

المصدر: وكالات
آخر الأخبار
رئيس الدولة يستقبل مبعوث الرئيس الكوري
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل مبعوث الرئيس الكوري
16 مارس 2026
الإمارات ترفض توصيف هجمات إيران بـ"الانتقامية" وتؤكد حقها الراسخ في الدفاع عن النفس أمام مجلس حقوق الإنسان
علوم الدار
الإمارات ترفض توصيف هجمات إيران بـ"الانتقامية" وتؤكد حقها الراسخ في الدفاع عن النفس أمام مجلس حقوق الإنسان
اليوم 15:10
«الترجيحية» تهدي «النُخبة» لقب «رمضانية البطائح»
الرياضة
«الترجيحية» تهدي «النُخبة» لقب «رمضانية البطائح»
اليوم 14:59
الإحباط يضرب نيمار بعد تجاهله في «قائمة السامبا»
الرياضة
الإحباط يضرب نيمار بعد تجاهله في «قائمة السامبا»
اليوم 14:57
ملاك الخالدي وسميرة أحمد في لقطة من «لحظات مسروقة»
الترفيه
ملاك الخالدي: «لحظات مسروقة».. رسائل أسرية
اليوم 14:53
