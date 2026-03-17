مطار رأس الخيمة الدولي يحتفي بمسيرة 50 عاماً من الإنجازات

احتفى مطار رأس الخيمة الدولي بالذكرى الخمسين على تأسيسه عام 1976، وذلك من خلال مأدبة الإفطار أقيمت مساء أمس في فندق ريكسوس باب البحر في جزيرة المرجان برأس الخيمة، جمعت نخبة من ممثلي قطاع الطيران والجهات الحكومية.

حضر الحفل الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي وسعادة الدكتور راشد راشد المحرزي مدير عام دائرة الجمارك برأس الخيمة والسيد مانيش سيث الرئيس التنفيذي لمطار رأس الخيمة الدولي وعدد من المسؤولين والشركاء من شركات الطيران والموظفين.

وتم خلال الحفل استعراض مسيرة المطار على مدى خمسة عقود، وما حققه من تطورات نوعية أسهمت في دعم قطاع الطيران وتعزيز مكانة إمارة رأس الخيمة على خارطة النقل الجوي كما تم على هامشه تكريم الموظفين الذين أمضوا فترات طويلة في الخدمة (10، 15 عاماً)، تقديراً لتفانيهم وإخلاصهم، وتسليطاً للضوء على المساهمة الجوهرية لـ رأس المال البشري في استدامة أداء المطار واستمراريته المؤسسية.

وأكد الشيخ سالم بن سلطان القاسمي أن الاحتفال بمرور خمسين عاماً على تأسيس مطار رأس الخيمة الدولي يمثل محطة وطنية مهمة نستحضر فيها مسيرة من الإنجازات والنجاحات التي تحققت بفضل دعم ورؤية قيادتنا الرشيدة.

وأشاد الشيخ سالم بن سلطان بالاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي والتي كان لها بالغ الأثر في دعم مسيرة المطار وتطويره.

وقال: نؤكد مواصلة العمل على تطوير المطار وتعزيز قدراته ليواكب تطلعات المستقبل ويسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والسياحية في الإمارة، وفق أفضل الممارسات العالمية في قطاع الطيران.

يأتي هذا الاحتفال تأكيداً على الدور الحيوي الذي يلعبه مطار رأس الخيمة الدولي في دعم حركة السفر والتجارة، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة في المنطقة.