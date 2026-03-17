اقتصاد

"راكز" تعرف روّاد الأعمال على متطلبات ضريبة الشركات في الإمارات

17 مارس 2026 17:10

اطلعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" روّاد الأعمال وقادة الشركات على متطلبات ضريبة الشركات في الإمارات وتعزيز ممارساتها في الإدارة المالية.

كما اطلع روّاد الأعمال وقادة الشركات خلال ورشة عمل، على رؤى عملية تدعم الامتثال وتعزز المرونة المالية في ظل بيئة أعمال متغيرة وتعرفوا على الجوانب الأساسية لإطار ضريبة الشركات في الدولة، بما في ذلك متطلبات التسجيل وأفضل ممارسات حفظ السجلات وآليات ضمان تقديم الإقرارات الضريبية بدقة وفي الوقت المناسب كما قدّمت استراتيجيات عملية لإدارة الإنفاق، وتحسين وضوح التدفقات النقدية، والحفاظ على الاستقرار المالي.

 

كما تعرّفوا على حدود ضريبة الشركات وآليات الإعفاء المتاحة بما في ذلك نسبة 0% وإعفاء الشركات الصغيرة، مما أتاح لهم فهماً أعمق لكيفية تطبيق هذه الأحكام على أعمالهم.

 

وتناولت الورشة مجموعة من الأساليب العملية التي تساعد الشركات على تعزيز أدائها المالي، من خلال تحديد أولويات الإنفاق، وتحسين مراقبة التدفقات النقدية، والاستفادة من أدوات الأتمتة لرفع الكفاءة التشغيلية ودعم النمو المستدام.

 

وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز": نحرص في راكز على تمكين الشركات ضمن مجتمعنا من مواكبة المتغيرات التنظيمية وتعزيز جاهزيتها للنمو ومن خلال الجمع بين الخبرات المتخصصة والرؤى العملية، نساعد عملاءنا على تطوير أعمالهم واتخاذ قرارات مدروسة تدعم استدامة نموهم.

المصدر: وام
ضريبة الشركات
الإمارات
راكز
