«وول ستريت» تُغلق على ارتفاع مع عودة جاذبية أسهم الذكاء الاصطناعي



أغلقت وول ستريت على ارتفاع حاد أمس الاثنين، مدفوعة بمكاسب أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعد ارتفاع أسهم ​شركة ميتا بلاتفورمز، في حين تراجعت أسعار النفط.

وقفز سهم ​ميتا بعد أن أفادت رويترز أن منصة ​التواصل الاجتماعي تخطّط لتقليص قوتها العاملة 20% ⁠على ​الأقل، لتعويض تكاليف الرهانات الباهظة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والاستعداد لزيادة الكفاءة، التي سيحققها العمال المدعومون بالذكاء الاصطناعي.

وارتفعت أسهم شركة إنفيديا بعد أن أعلن الرئيس التنفيذي جينسن هوانج عن مكونات جديدة في المؤتمر السنوي للمطورين الذي تعقده الشركة المصنعة للرقائق.

وأصدرت شركة فوكسكون التايوانية، التي تصنع خوادم الذكاء الاصطناعي ​باستخدام رقائق إنفيديا، توقعات قوية للإيرادات الفصلية أمس.

وارتفعت أسهم شركة تسلا بعد أن قال الرئيس التنفيذي إيلون ماسك إن مشروع تيرافاب التابع للشركة لتصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي سيبدأ في غضون سبعة أيام.

وقفزت أسهم شركة ​ميكرون تكنولوجي بعد أن أعلنت الشركة المصنّعة لشرائح الذاكرة عن خطط لإنشاء منشأة تصنيع ثانية في تايوان.وساهم الانخفاض الطفيف في أسعار ​النفط الخام في تهدئة السوق بعض ⁠الشيء.

وتشير بيانات أولية إلى أن المؤشر ستاندرد اند ​بورز 500 ارتفع 67.42 نقطة أو 1.02% ليغلق عند 6699.61 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 269.34 نقطة أو 1.22% إلى 22374.70 نقطة.

وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 385.63 نقطة ​أو 0.83% إلى 46944.10 نقطة.