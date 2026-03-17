«الوطنية العقارية» تكشف عن مشروع برج تجاري جديد في منطقة البرشا هايتس

دبي (الاتحاد)

أعلنت الوطنية العقارية، الذراع العقارية لشركة الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار في دولة الإمارات، عن إطلاق مشروع برج تجاري جديد من الدرجة الأولى في منطقة برشا هايتس بدبي، بقيمة تطويرية تبلغ 500 مليون درهم.

حيث يتألف المشروع من 26 طابقاً، منها 22 طابقاً مخصصاً للمكاتب، ويوفّر نحو 225 ألف قدم مربعة من المساحات المكتبية القابلة للتأجير، المصمّمة لتلبية الطلب المتنامي على بيئات العمل عالية الجودة في دبي.

تم تصميم البرج من قِبل شركة «NORR Architects & Engineers»، ليقدم تصميماً حديثاً يجمع بين كفاءة المساحات المكتبية والتقنيات المتقدمة ومرافق تدعم بيئات العمل العصرية، كما سيضم المشروع أنظمة بناء متطورة وتقنيات موفرة للطاقة لتعزيز كفاءة التشغيل ودعم بيئات العمل المستدامة.

وسيضم المشروع مساحات تجزئة ومقاهي في مستوى البوديوم مع جلسات خارجية لتعزيز حيوية الواجهة الحضرية، إلى جانب مرافق صحية تشمل صالة رياضية مجهّزة بالكامل، ما يعزّز التجربة الترفيهية والصحية داخل المبنى.

ويقع البرج في برشا هايتس، مع اتصال مباشر إلى شارع الشيخ زايد وقُربه من مراكز الأعمال الرئيسية مثل مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام، مما يعزّز ارتباطه بمنظومة الأعمال في المدينة. ومن المتوقع بدء الأعمال الإنشائية للبرج في مطلع الربع الثاني من عام 2026، على أن يكتمل إنجازه خلال الربع الأخير من عام 2028.

وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: «تواصل دبي جذب الشركات العالمية وروّاد الأعمال الباحثين عن مركز إقليمي ديناميكي لأعمالهم. ومع النمو المتزايد في الطلب على بيئات العمل عالية الجودة، يعكس هذا المشروع التزامنا بتطوير أصول عقارية متميزة تدعم الإنتاجية وتخلق قيمة طويلة الأجل للمستثمرين والشركات».

وأضاف: «أصبحت منطقة برشا هايتس مركزاً تجارياً حيوياً، وسيساهم المشروع الجديد في تعزيز مكانة المنطقة، عبر تقديم بيئة عمل حديثة تلبّي تطلّعات الشركات العالمية اليوم».