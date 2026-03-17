«عجمان - منطقة حرة» يوقّع مذكرة تفاهم مع «محاكم دبي المالي العالمي»

عجمان (الاتحاد)



وقّع مركز عجمان - منطقة حرة مذكرة تفاهم استراتيجية مع محاكم مركز دبي المالي العالمي في مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تؤكد التزام المركز بتعزيز البنية التحتية القانونية الداعمة لمنظومته التجارية المتسارعة النمو، وترسيخ ثقة المستثمرين.

وقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من: ريشي سومايا، الرئيس التنفيذي لـ«مركز عجمان - منطقة حرة»، والقاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، بما يرسّخ إطاراً رسمياً للتعاون والتشاور وتبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك.

وقال الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي، رئيس مركز عجمان - منطقة حرة: «مع استمرار توسع قاعدة مستثمرينا تجسد هذه الشراكة التزامنا بالشفافية والحوكمة، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، انسجاماً مع رؤية عجمان 2030 وأجندة دولة الإمارات للتنويع الاقتصادي».