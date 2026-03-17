الأربعاء 18 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«عجمان - منطقة حرة» يوقّع مذكرة تفاهم مع «محاكم دبي المالي العالمي»

«عجمان - منطقة حرة» يوقّع مذكرة تفاهم مع «محاكم دبي المالي العالمي»
18 مارس 2026 03:44

عجمان (الاتحاد)

وقّع مركز عجمان - منطقة حرة مذكرة تفاهم استراتيجية مع محاكم مركز دبي المالي العالمي في مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تؤكد التزام المركز بتعزيز البنية التحتية القانونية الداعمة لمنظومته التجارية المتسارعة النمو، وترسيخ ثقة المستثمرين.
 وقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من: ريشي سومايا، الرئيس التنفيذي لـ«مركز عجمان - منطقة حرة»، والقاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، بما يرسّخ إطاراً رسمياً للتعاون والتشاور وتبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك.
وقال الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي، رئيس مركز عجمان - منطقة حرة: «مع استمرار توسع قاعدة مستثمرينا تجسد هذه الشراكة  التزامنا بالشفافية والحوكمة، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، انسجاماً مع رؤية عجمان 2030 وأجندة دولة الإمارات للتنويع الاقتصادي».

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©