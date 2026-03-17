67.29 مليار درهم مكاسب القيمة السوقية للأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



ارتدت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية صعوداً خلال تعاملات أمس بدعم من عمليات شراء قوية على أسهم قيادية في قطاعات العقارات والبنوك، لتعود مؤشرات أسواق الأسهم المحلية للارتفاع، بعد انخفاضات دامت لأيام متتالية عدة، وليغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعاً، بنسبة قاربت على 1 % وبنحو 93.7 إلى 9556.14 نقطة.

وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي بنحو 33.29 مليار درهم لتصل إلى 911.45 مليار درهم، في حين ربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 34 مليار درهم، لتسجل 2.884 تريليون درهم، ولتبلغ المكاسب السوقية الإجمالية خلال اليوم نحو 67.29 مليار درهم.

وتزامن تحسُن أداء الأسواق مع نشاط نسبي للتداولات لتتجاوز قيمة التداولات الإجمالية 3.13 مليار درهم بعد تداول 658.32 مليون سهم خلال 77 ألفاً و325 صفقة.



سوق أبوظبي

بلغت قيمة التداولات الإجمالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.564 مليار درهم، شملت ما يزيد على 306.91 مليون سهم عبر 35506 صفقات. وشهد السوق تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة دانة غاز بقيمة 28.8 مليون درهم شملت 36 مليون سهم بسعر 0.8 درهم للسهم.

وتصدّر سهم «الدار» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 358.58 مليون درهم، وتلاه سهم «مصرف أبوظبي الإسلامي» بقيمة 214.52 مليون درهم، ثم «بنك أبوظبي التجاري» بقيمة 139.88 مليون درهم و«بنك أبوظبي الأول» رابعاً بقيمة 131.67 مليون درهم.

وجاء سهم «رأس الخيمة العقارية» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 68.81 مليون سهم، وتلاه سهم «الدار» بتداول 48.29 مليون سهم، ثم «2 بوينت زيرو» بتداول 21.12 مليون سهم.

وقادت أسهم العقارات والبنوك قائمة الأسهم النشطة المرتفعة بعد ارتفاع أسهم «مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 3% إلى 19.8 درهم، وسهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 2.29% إلى 17.8 درهم، فيما ارتفع سهم «أدنوك للغاز» بنسبة 0.61% إلى 3.27 درهم، و«2 بوينت زيرو» بنسبة 8.48% إلى 1.79 درهم، وارتفعت أسهم نشطة مثل «ألفا ظبي القابضة» بنسبة 4.77% إلى 7.9 درهم، و«الدار» بنسبة 6% إلى 7.59 درهم، وكذلك «دانة غاز» بنسبة 3.71% إلى 0.809 درهم.



سوق دبي

بلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي نحو 1.56 مليار درهم، بعد التعامل على 306.91 مليون سهم، من خلال تنفيذ 35506 صفقات. وشهد السوق ارتفاع أسهم 35 شركة مقابل انخفاض أسهم 7 شركات.

وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة كلاً من «إعمار العقارية» بنسبة 7.51 % إلى 11.45 درهم، و«إعمار للتطوير» بنسبة 7.11 % إلى 13.55 درهم، و«العربية للطيران» بنسبة 4.65 % إلى 4.5 درهم، وأيضاً «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 4.9 % إلى 27.8 درهم، و«بنك دبي الإسلامي» بنسبة 5.1 % إلى 7.55 درهم، و«الاتحاد العقارية» بنسبة 4 % إلى 0.739 درهم والاتصالات المتكامـــــلة «دو» بنسبة 4.83 % إلى 10.2 درهم، و«دبي للاستثمار» بنسبة 7.55 % إلى 3.56 درهم، و«أملاك للتمويل» بنسبة 5.51 % إلى 1.53 درهم.