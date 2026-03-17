26.04 ألف تصريح عقاري في دبي خلال 2025 بنمو 24%

واصلت منظومة الخدمات العقارية المساندة في إمارة دبي خلال عام 2025 تحقيق تطور نوعي يعكس النضج المؤسسي المتقدم للسوق العقاري في الإمارة، ويعزز مكانة دبي كواحدة من أكثر الأسواق العقارية شفافية وتنظيماً على مستوى العالم. ويأتي هذا التطور مدفوعاً بتنامي الطلب على الخدمات التنظيمية والفنية التي تدعم دقة العمليات العقارية وتعزز موثوقية التعاملات، بما يواكب النمو المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري في دبي.

ووصل عدد المقيّمين العقاريين المسجّلين في دبي 133 مقيّماً بنهاية 2025، في مؤشر يعكس تنامي أهمية التقييم كعنصر أساسي في اتخاذ القرار الاستثماري والتمويلي. كما ارتفع عدد المقيّمين الجدد بنسبة 50% مقارنة بعام 2024 ليصل إلى 33 مقيّماً، مما يعكس اتساع قاعدة الكفاءات الفنية في هذا النشاط الحيوي. وبالتوازي، بلغ عدد مكاتب التقييم العقاري المسجّلة 68 مكتباً، منها 8 مكاتب جديدة، بما يعزز جاهزية السوق لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التقييم المتخصصة.

وعلى مستوى التنظيم الإعلاني والترويجي، سجّلت التصاريح العقارية نمواً لافتاً خلال عام 2025، حيث ارتفع عددها بنسبة 24% ليصل إلى 26.044 ألف تصريح.