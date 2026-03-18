"أدنيك" تتعاون مع «بريسايت» لتطبيق حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة مراكز الفعاليات

وقّعت مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات مُدن، مذكرة تفاهم مع شركة بريسايت، المتخصصة في تحليلات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، بهدف نشر حلول ذكية متقدمة في مراكز الفعاليات التابعة لها، تنفيذاً لاستراتيجية المجموعة في تعزيز الكفاءة التشغيلية اعتماداً على التقنيات الحديثة وحلول الذكاء الاصطناعي.

وتشمل الاتفاقية عمليات المجموعة في مركزي أدنيك أبوظبي وأدنيك العين، وبموجب الاتفاقية توفر حلول شركة بريسايت قدرات متقدمة قائمة على البيانات لمركز أدنيك أبوظبي، أحد أكبر مراكز الفعاليات في المنطقة، ما يرسِّخ معياراً جديداً للأماكن الذكية والمستدامة.

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»: «تسعى (أدنيك) باستمرار إلى ابتكار طرق جديدة لتحسين تجربة العارضين والزوار، مع ضمان أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والأمان والمسؤولية البيئية. وتوفر لنا هذه الشراكة مع بريسايت فرصة الوصول إلى حلول ذكاء اصطناعي عالمية المستوى، على المستويين الوطني والسيادي، بما يدعم تحقيق هذه الأهداف ويعزز مكانتنا كوجهة عالمية للابتكار، من خلال إعادة تعريف مستقبل إدارة الفعاليات».

وقال الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في بريسايت: «تعكس شراكتنا مع مجموعة أدنيك رؤيتنا المشتركة للابتكار والتميز التشغيلي. ومن خلال دمج قدرات بريسايت في الذكاء الاصطناعي ضمن منشآت (أدنيك)، نُحدث تحولاً جذرياً في إدارة الفعاليات واسعة النطاق، لتصبح أكثر أماناً وذكاءً واستدامة. هذا التعاون يبرهن كيف يحوّل الذكاء التطبيقي البيانات المعقدة إلى قرارات فورية تُحسّن جميع جوانب تجربة الزوار».

وستُحدث هذه الشراكة نقلة نوعية في تجربة ملايين الزوار للفعاليات في منشآت مجموعة «أدنيك»، من خلال الاستفادة من منصة إنتيلي الذكية من بريسايت، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتحسين إدارة حركة المرور والزوار، وتعزيز الصحة والسلامة، ومراقبة الحشود، وإدارة النفايات. وبفضل ربط هذه الأنظمة في منظومة ذكية واحدة، يوفر التعاون رؤية واقعية، وتحليلات تنبؤية، وكفاءة تشغيلية أعلى.

ويُبرز التعاون بين مجموعة «أدنيك» وشركة بريسايت ريادة مجموعة «أدنيك» في التحول الرقمي والابتكار المستدام، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز دورها حاضنةً للحلول الذكية القابلة للتوسع عالمياً. ويرسي هذا التعاون أيضاً أساساً لعصر جديد من منظومات الفعاليات القائمة على البيانات، بما يلهم الابتكار في قطاع الفعاليات العالمي.

