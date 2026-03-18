اقتصاد

«أبوظبي الإسلامي»: إجراءات «المركزي» ترسخ نهجاً استباقياً يعزز استقرار ومتانة القطاع

«أبوظبي الإسلامي»: إجراءات «المركزي» ترسخ نهجاً استباقياً يعزز استقرار ومتانة القطاع
18 مارس 2026 17:54

 

أبوظبي (الاتحاد)
 قال محمد عبد الباري الرئيس التنفيذي لمجموعة «مصرف أبوظبي الإسلامي: «تعكس الإجراءات الاحترازية التي اعتمدها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي نهجاً استباقياً يعزز استقرار ومتانة النظام المالي والمصرفي في دولة الإمارات، في ظل المتغيرات العالمية والإقليمية الراهنة».

أخبار ذات صلة
«مصارف الإمارات»: حزمة دعم المصرف المركزي تعكس النهج الاستباقي ورؤية القيادة الرشيدة
الشارقة تفتح باب الترشح للدورة الأولى من «منح الزمالة الإرشادية المخصصة للشباب الإماراتي» في موقع الفاية للتراث العالمي
  • «أبوظبي الإسلامي»: إجراءات «المركزي» ترسخ نهجاً استباقياً يعزز استقرار ومتانة القطاع
    «أبوظبي الإسلامي»: إجراءات «المركزي» ترسخ نهجاً استباقياً يعزز استقرار ومتانة القطاع

وأضاف: تؤكد هذه الإجراءات قوة الأسس التي يقوم عليها القطاع المصرفي في دولة الإمارات، والمدعومة بمستويات سيولة مرتفعة، وقواعد رأسمالية قوية، وإطار تنظيمي متين. كما تسهم في تعزيز مرونة المؤسسات المالية وتمكينها من مواصلة أداء دورها في دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تجسد التزام الجهات المعنية بالاستعداد الدائم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وأدوات استباقية للحفاظ على استقرار النظام المالي وتعزيز الثقة به في مختلف الظروف.
واستكمل: في مصرف أبوظبي الإسلامي، نؤكد التزامنا الكامل بالتوافق مع توجهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومواصلة العمل بشكل وثيق مع الجهات التنظيمية والقطاع المصرفي لدعم الاقتصاد الوطني وترسيخ الاستقرار المالي.

آخر الأخبار
ذياب بن محمد بن زايد يقدِّم واجب العزاء في وفاة آلاء نادر مشتهى
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يقدِّم واجب العزاء في وفاة آلاء نادر مشتهى
اليوم 03:01
«أبوظبي الإسلامي»: إجراءات «المركزي» ترسخ نهجاً استباقياً يعزز استقرار ومتانة القطاع
اقتصاد
«أبوظبي الإسلامي»: إجراءات «المركزي» ترسخ نهجاً استباقياً يعزز استقرار ومتانة القطاع
اليوم 17:54
«مصارف الإمارات»: حزمة دعم المصرف المركزي تعكس النهج الاستباقي ورؤية القيادة الرشيدة
علوم الدار
«مصارف الإمارات»: حزمة دعم المصرف المركزي تعكس النهج الاستباقي ورؤية القيادة الرشيدة
اليوم 17:42
صور من موقع الفاية
التعليم والمعرفة
الشارقة تفتح باب الترشح للدورة الأولى من «منح الزمالة الإرشادية المخصصة للشباب الإماراتي» في موقع الفاية للتراث العالمي
اليوم 17:40
«صحة» تعلن مواعيد عملها خلال عطلة عيد الفطر في أبوظبي والعين والظفرة
علوم الدار
«صحة» تعلن مواعيد عملها خلال عطلة عيد الفطر في أبوظبي والعين والظفرة
اليوم 17:37
