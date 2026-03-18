أبوظبي (الاتحاد)

قال محمد عبد الباري الرئيس التنفيذي لمجموعة «مصرف أبوظبي الإسلامي: «تعكس الإجراءات الاحترازية التي اعتمدها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي نهجاً استباقياً يعزز استقرار ومتانة النظام المالي والمصرفي في دولة الإمارات، في ظل المتغيرات العالمية والإقليمية الراهنة».

«أبوظبي الإسلامي»: إجراءات «المركزي» ترسخ نهجاً استباقياً يعزز استقرار ومتانة القطاع

وأضاف: تؤكد هذه الإجراءات قوة الأسس التي يقوم عليها القطاع المصرفي في دولة الإمارات، والمدعومة بمستويات سيولة مرتفعة، وقواعد رأسمالية قوية، وإطار تنظيمي متين. كما تسهم في تعزيز مرونة المؤسسات المالية وتمكينها من مواصلة أداء دورها في دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تجسد التزام الجهات المعنية بالاستعداد الدائم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وأدوات استباقية للحفاظ على استقرار النظام المالي وتعزيز الثقة به في مختلف الظروف.

واستكمل: في مصرف أبوظبي الإسلامي، نؤكد التزامنا الكامل بالتوافق مع توجهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومواصلة العمل بشكل وثيق مع الجهات التنظيمية والقطاع المصرفي لدعم الاقتصاد الوطني وترسيخ الاستقرار المالي.