الخميس 19 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
"سامسونج" تحافظ على صدارتها في سوق شاشات العرض التجارية العالمية

19 مارس 2026 11:01

قالت شركة سامسونج للإلكترونيات، اليوم الخميس، إنها حافظت على صدارتها في السوق العالمية لمنتجات العرض التجارية لمدة 17 عاما متتالية حتى عام 2025، وسط جهود لتوسيع محفظتها.

 

وقالت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية، إنها استحوذت على 35.2% من السوق من حيث عدد الوحدات المباعة في عام 2025، مستشهدة ببحث أجرته شركة "أومديا" المتخصصة في تتبع الصناعة.

 

وأضافت أنها حافظت على صدارتها منذ أن احتلت المركز الأول في عام 2009.

 

وأعلنت سامسونج للإلكترونيات أنها باعت رقما قياسيا بلغ 2.5 مليون وحدة من منتجات العرض التجارية، باستثناء أجهزة التلفزيون الاستهلاكية، في عام 2025.

 

وتشمل مجموعة شاشات العرض التجارية للشركة عدة منتجات مثل اللافتات الذكية والورق الإلكتروني.

 

أخبار ذات صلة
أدوات جديدة للحد من الاستخدام المفرط للشاشات
سامسونج تُطلق سلسلة هواتف "جالاكسي إس 26"

وقالت الشركة في بيان لها: "يعكس هذا الأداء المستدام تركيز سامسونج على الجيل التالي من اللافتات التي تجمع بين أجهزة العرض المتقدمة والحلول القائمة على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في البيع بالتجزئة والشركات والتعليم والضيافة".

 

وذكرت أنها ستواصل جهودها لتوسيع وجودها في هذا القطاع من خلال إطلاق شاشات عرض اللافتات المكانية التي تقدم محتوى ثلاثي الأبعاد عبر شاشات بسمك 52 مليمتر فقط، ما يوفر تجارب بصرية غامرة للمشاهدين.

 

وكشفت الشركة مؤخرا عن شاشة ملونة مقاس 13 بوصة بتقنية الورق الإلكتروني تتميز بتصميم فائق النحافة بسماكة 17.9 مليمتر ووزن 0.9 كيلوغرام.

 

وقال كيم هيونغ-جيه، نائب الرئيس التنفيذي لأعمال الشاشات المرئية في سامسونغ في بيان صحفي: "سنواصل الاستثمار في الشاشات والحلول التي تساعد شركائنا على العمل بكفاءة أكبر وخلق تجارب أفضل في أي مكان".

 

وأوضحت الشركة أنها تخطط لإطلاق تطبيق "استوديو الذكاء الاصطناعي" الجديد، الذي يتيح إنشاء مقاطع فيديو سهلة وجاهزة للعرض على اللافتات من صورة منتج واحدة الشهر المقبل.

 

 

المصدر: وام
الشاشات
سامسونج
آخر الأخبار
قطر توجه رسالة متطابقة تاسعة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها
الأخبار العالمية
قطر توجه رسالة متطابقة تاسعة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها
اليوم 11:44
"الدفاع السعودية": اعتراض وتدمير 6 مسيّرات في منطقتي الرياض والشرقية
الأخبار العالمية
"الدفاع السعودية": اعتراض وتدمير 6 مسيّرات في منطقتي الرياض والشرقية
اليوم 11:43
أسعار النفط( موضوعية)
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط
اليوم 11:35
"إعمار" تساهم بـ 100 مليون درهم دعماً لحملة "وقف أم الإمارات للأيتام"
علوم الدار
"إعمار" تساهم بـ 100 مليون درهم دعماً لحملة "وقف أم الإمارات للأيتام"
اليوم 11:29
"الطيران المدني"
علوم الدار
"الطيران المدني" تؤكد ضرورة التوقف التام عن تشغيل الطائرات المسيرة لتجنب المخالفات
اليوم 11:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©