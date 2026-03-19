الذهب يرتد من أدنى مستوى في شهر بدعم من تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بدعم من تراجع الدولار بعد أن لامست لفترة وجيزة أدنى مستوى لها في أكثر من ​شهر، إلا أن المكاسب جاءت محدودة بسبب تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) موقفا يميل للتشديد النقدي مما قلص من توقعات ⁠خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

وارتفع الذهب في المعاملات ​الفورية 0.8 بالمئة إلى 4856.82 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول ​الساعة ‌0115 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض ⁠في ​وقت سابق من اليوم إلى أدنى مستوى له منذ السادس من فبراير. وهبطت الأسعار 3.7 بالمئة أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.8 بالمئة إلى 4858.60 دولار.

ونزل الدولار مما يجعل ‌الذهب المسعر به أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 76.52 دولار للأوقية. وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة ​إلى 2035.25 دولار. وصعد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى ​1492.25 دولار.