اقتصاد

الذهب يرتد من أدنى مستوى في شهر بدعم من تراجع الدولار

سبائك من الذهب
19 مارس 2026 12:39

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بدعم من تراجع الدولار بعد أن لامست لفترة وجيزة أدنى مستوى لها في أكثر من ​شهر، إلا أن المكاسب جاءت محدودة بسبب تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) موقفا يميل للتشديد النقدي مما قلص من توقعات ⁠خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.
وارتفع الذهب في المعاملات ​الفورية 0.8 بالمئة إلى 4856.82 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول ​الساعة ‌0115 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض ⁠في ​وقت سابق من اليوم إلى أدنى مستوى له منذ السادس من فبراير. وهبطت الأسعار 3.7 بالمئة أمس الأربعاء.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل  0.8 بالمئة إلى 4858.60 دولار.
ونزل الدولار مما يجعل ‌الذهب المسعر به أرخص لحائزي العملات الأخرى.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 76.52 دولار للأوقية. وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة ​إلى 2035.25 دولار. وصعد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى ​1492.25 دولار.

المصدر: وكالات
تعاملات الذهب
الذهب
أسعار الذهب
الدولار الأميركي
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 7 صواريخ باليستية و 15 طائرة مسيرة قادمة من إيران
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 7 صواريخ باليستية و 15 طائرة مسيرة قادمة من إيران
أنور قرقاش
قرقاش: تاريخ الإمارات الاقتصادي قائم على الانفتاح وهو أحد أعمدة نجاحها وجاذبيتها الاستثمارية
سلطنة عمان تستنكر استهداف منشآت الطاقة في الإمارات وقطر والهجمات على السعودية
سلطنة عمان تستنكر استهداف منشآت الطاقة في الإمارات وقطر والهجمات على السعودية
الكويت تعلن إخماد حريق بوحدتي تشغيل في مصفاتي ميناءي الأحمدي وعبدالله
الكويت تعلن إخماد حريق بوحدتي تشغيل في مصفاتي ميناءي الأحمدي وعبدالله
النسخة الـ30 من الكأس العالمية.. «دي بي ورلد» راعياً لسباق دبي تيرف للخيول
النسخة الـ30 من الكأس العالمية.. «دي بي ورلد» راعياً لسباق دبي تيرف للخيول
