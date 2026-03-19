«أدنوك» و«أو إم في» تتقدمان في إجراءات تأسيس «مجموعة بروج الدولية إيه جي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة «أو إم في أكتينجيسيلشافت» «أو إم في» النمساوية، إحراز تقدم ملموس في جهود تأسيس «مجموعة بروج الدولية إيه جي»، والتي شملت التوقيع على اتفاقية استخدام الأصول «الاتفاقية» لمُجمّع «بروج 4».

وتسير خطوات تأسيس «مجموعة بروج الدولية إيه جي» وفق الخطة المعتمدة، حيث سيتم إدماج «بروج بي إل سي» و«بورياليس» بالإضافة إلى الاستحواذ على شركة «نوفا للكيماويات». ومن المتوقع إتمام الصفقات في نهاية شهر مارس 2026، بعد استيفاء الشروط والمعايير اللازمة.

ويُعدّ «بروج 4» مُجمّعاً جديداً ومتكاملاً لإنتاج البولي أوليفينات بطاقة تكسير للإيثان تبلغ 1.5 مليون طن، إضافةً إلى طاقة إنتاج للبولي إيثيلين تبلغ 1.4 مليون طن. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المصنع الأول خلال الربع الحالي. ويعتمد المُجمّع أحدث تقنيات «Borstar» لإنتاج البولي إيثيلين المتقدم وعالي الجودة، وتتوزع حصص ملكية المُجمّع بين شركة «أدنوك» (70%) و«أو إم في» (30%)، ويشكل جزءاً من موقع الإنتاج الخاص بشركة «بروج»، ومن المخطط أن يصبح أكبر مُجمّع لإنتاج البولي أوليفينات في موقع واحد في العالم.

وتتيح الاتفاقية لشركة «بروج بي إل سي»، وفيما بعد لـ «مجموعة بروج الدولية إيه جي»، إمكانية تشغيل وتسويق الكميات التي ينتجها مُجمّع «بروج 4» مقابل رسوم استخدام الأصول بالتكلفة، كما ستوفر لكلا الطرفين مرونة مالية وإمكانية تحقيق صافي أرباح تراكمية تقدر بـ 400 مليون دولار، أي بمتوسط زيادة في الأرباح تصل نسبتها تقريباً إلى 10% سنوياً لشركة «بروج بي إل سي» خلال السنوات الثلاث القادمة بعد التشغيل الكامل، ومن المتوقع أن تبقى الاتفاقية الخاصة بمُجمّع «بروج 4» سارية إلى أن تستحوذ «مجموعة بروج الدولية إيه جي» على المُجمّع من مالكيه الحاليين، وهو ما لا يُتوقع حدوثه قبل عام 2029، مما يتيح مرونة في توقيت النفقات الرأسمالية في المستقبل.



تسارع العمليات

ومن المخطط أن تتسارع عمليات «بروج 4» تدريجياً طوال عام 2026. وبعد توقيع الاتفاقية، سيُتاح لـ «مجموعة بروج الدولية إيه جي» إمكانية الاستفادة من 13.6 مليون طن من الطاقة الإنتاجية الاسمية ضمن مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأميركا الشمالية، ما يعزز مكانة الشركة بصفتها رابع أكبر منتج للبولي أوليفينات في العالم. ويُتوقع أن تستمر الشركة المدمجة في تحقيق هوامش ربح من بين الأفضل في هذه الفئة، وتعزيز آليات التعاون والتكامل في الأعمال.

ومن المتوقع أن تحصل «مجموعة بروج الدولية إيه جي» مؤخراً على التصنيف الائتماني «A (نظرة سلبية)» من «ستاندرد آند بورز»، و«Baa1 (نظرة مستقرة)» من «موديز»، و«A- (نظرة مستقرة)» من «فيتش»، مما يؤكد قوة مركزها المالي وهيكلها الرأسمالي. وتلتزم «أدنوك» و«أو إم في» بمحافظة «مجموعة بروج الدولية إيه جي» على تصنيفات ائتمانية بدرجة استثمارية جيدة.

وستستفيد «مجموعة بروج الدولية إيه جي» من واحدة من أكثر المنصات المنتشرة جغرافياً في قطاع البولي أوليفينات، حيث ستشهد تكاملاً في عمليات الإنتاج ضمن ثلاث قارات وستتمكن من تلبية متطلبات العملاء حول العالم. ومن شأن هذا الانتشار العالمي والدعم طويل الأمد من المساهمين والهيكل الرأسمالي القوي، أن يعزز مرونة الشركة خلال دورة الأعمال، وقدرتها الراسخة على تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين.



تبديل الأسهم

وتؤكد «أدنوك» و«أو إم في» على أهمية عرض تبديل الأسهم المُعلَن عنه سابقاً لإنشاء هيكلية مبسطة تتيح توفير القيمة من منصة النمو العالمية الجديدة. وسيكون التوقيت المقترح لعرض تبديل الأسهم، الذي ستنتقل بموجبه أسهم «بروج بي إل سي» إلى أسهم «مجموعة بروج الدولية إيه جي»، متوافقاً مع خطط زيادة رأس المال المستقبلية للمجموعة الجديدة بما يسهم في تعزيز القيمة لجميع المساهمين. ومن المتوقع تقديم العرض عام 2027، ويتوقف ذلك على الظروف السائدة للسوق والحصول على موافقة هيئة سوق المال في دولة الإمارات. وستكون «مجموعة بروج الدولية إيه جي» حتى ذلك الحين مملوكة بشكل خاص (شركة خاصة غير مدرجة)، في حين ستبقى أسهم «بروج بي إل سي» مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. كما أن التصنيفات الائتمانية التي تم الحصول عليها مؤخراً أخذت في الاعتبار عوامل التأثير والمرونة في توقيت زيادة رأس المال المستقبلية واستحواذ «مجموعة بروج الدولية» المقرر على مُجمّع «بروج 4».

وسيستفيد حاملو أسهم «بروج بي إل سي»، وكذلك شركتَي «أدنوك» و«أو إم في» المالكتَيْن لـ «مجموعة بروج الدولية إيه جي»، من الزيادة التدريجية في القيمة التي تتيحها الاتفاقية. ومن المتوقع أيضاً أن يستفيد المساهمون في «بروج بي إل سي» من الالتزام بتوزيعات أرباح سنوية مستهدفة بقيمة 16.2 فلس للسهم الواحد والذي ستحافظ عليه «مجموعة بروج الدولية إيه جي» بعد استكمال عرض تبديل الأسهم المقترح.

وعند إتمام الصفقات، ستمتلك كلٌ من «XRG» و«أو إم في» حصصاً متساوية تبلغ 50% لكلٍ منهما في «مجموعة بروج الدولية إيه جي»، مع سيطرة مشتركة وشراكة متساوية، وبصفتهما مالكين طويلَي الأمد تلتزم الشركتان بتعزيز إمكانات «مجموعة بروج الدولية إيه جي» بما في ذلك تحقيق أوجه تكامل الأعمال.