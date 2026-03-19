الخميس 19 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

البرلمان الأوروبي يمنح ضوءاً أخضر لتنفيذ الاتفاق التجاري مع أميركا

19 مارس 2026 21:16


منحت لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، اليوم، ضوءاً أخضر أولياً لتنفيذ الاتفاق التجاري المبرم صيف عام 2025 بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في خطوة تُعدّ تقدماً ملموساً بعد أشهر من الجمود الذي شاب مسار المصادقة الأوروبية على الاتفاق.

وأقرّ أعضاء اللجنة البرلمانية المعنية خطة تنفيذ الاتفاق، بما يشمل التزام الاتحاد الأوروبي بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على واردات عدد من المنتجات الأميركية، وذلك وفقاً لبنود الاتفاق الموقّع مع واشنطن، مع تضمين حزمة من الضمانات والإجراءات الوقائية لحماية الأسواق الأوروبية.
وفي المقابل، تعهّدت الولايات المتحدة بخفض الرسوم الجمركية المفروضة على غالبية الصادرات الأوروبية إلى سقف لا يتجاوز 15%، وهو مستوى أدنى بكثير من نسبة 30% التي كان قد لوّح بها سابقاً الرئيس الأميريكي دونالد ترامب خلال مراحل التفاوض.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تمهيد لاعتماد نهائي للاتفاق خلال الفترة المقبلة، في حال استكمال باقي الإجراءات التشريعية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وسط ترقّب لمدى انعكاسه على التبادل التجاري بين الجانبين.

المصدر: وام
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©