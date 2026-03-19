الخميس 19 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
«بنتلي» تعتزم طرح أول سيارة كهربائية من إنتاجها العام المقبل

19 مارس 2026 21:19


في حين تعلن شركات صناعة السيارات في العالم بشكل شبه يومي تعليق خططها لتطوير طرز كهربائية، سواء حالياً أو في المستقبل، أكدت شركة صناعة السيارات الفارهة «بنتلي» أنها مازالت متمسكة بخطتها لتقديم سيارتها الكهربائية الأولى في وقت لاحق من هذا العام وطرحها للبيع في أوائل عام 2027، لكنها لن تطور أي سيارات كهربائية جديدة قبل بداية العقد المقبل على الأقل.
 وقال فرانك ستيفن واليسر الرئيس التنفيذي لشركة «بنتلي»، إن الشركة تمكنت من تحقيق الربحية للعام السابع على التوالي، وعلى الرغم من هذه الأخبار الجيدة، قال واليسر إن مجموعة «فولكس فاجن» الألمانية المالكة لشركة «بنتلي» وافقت على إيقاف منصة الأنظمة القابلة للتطوير«إس.إس.بي» المخطط لها لأنها لم تعد مجدية، مما ينهي فعليا خطط «بنتلي» لبناء سيارات متعددة، بما في ذلك التقارير التي تتحدث عن سيارة صالون كهربائية، باستخدام هذه المنصة. 
في الوقت نفسه لم تتأثر خطط إنتاج أول سيارة كهربائية من «بنتلي» بإلغاء خطة تطوير المنصة «إس.إس.بي» لأنها تعتمد على منصة فولكس فاجن الكهربائية المتميزة «بي.بي.إي» التي تستخدم أيضا في طرازات مثل «بورش كايين» الكهربائية الجديدة، فإن خطط إنتاجها لم تتأثر، وسيتم الكشف عنها قبل نهاية هذا العام.
 أما طرازات «بنتلي» الكهربائية المستقبلية، فيحيط بها الغموض، حيث قال واليسر إن ثاني سيارة كهربائية من الشركة لن تصل قبل عام 2030 عندما تنطلق أول سيارة بنتلي كهربائية على الطرقات في أوائل عام 2027، ستكون بتصميم يشبه سيارات الدفع الرباعي، كما أكدت صورة تشويقية وصور تجسسية تم تداولها. وتستهدف الشركة أيضا إضافة 100 ميل إلى مدى السيارة خلال عملية شحن للبطارية تستمر 7 دقائق. 
من ناحية أخرى أكد رئيس «بنتلي» أن الجيل القادم من بنتايجا، الطراز الأكثر مبيعاً للعلامة التجارية، سيضم نظاماً هجيناً جديداً قابلاً للشحن، على الرغم من أنه من السابق لأوانه مناقشة التفاصيل. وبينما يعتبر الطراز الحالي قديماً، إلا أن اسم «بنتلي» لا يزال يحقق مبيعات جيدة، كما أن طراز «بنتايجا سبيد» الذي طرح مؤخراً يثير اهتماماً متزايداً. 

المصدر: د ب أ
