الذهب يواصل التراجع وتوقعات بتشديد السياسة النقدية

لندن (رويترز)

هوت أسعار الذهب بأكثر من 5% أمس مسجلة تراجعاً للجلسة السابعة على التوالي، ​في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، وتزايد المخاوف بشأن التضخم، مما عزز التوقعات بأن البنوك المركزية الكبرى ستبقي ⁠تكاليف الاقتراض مرتفعة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 5.5% ​إلى 4552.38 دولار للأوقية بحلول الساعة 12:46 بتوقيت ​جرينتش، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أوائل ⁠فبراير.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 7% إلى 4554.70 دولار.

وقال دانيال غالي، خبير السلع الأولية الاستراتيجي لدى «تي.دي سكيوريتيز»: «على المدى القريب، ما زلنا نرى مخاطر هبوطية، وهناك مجال كبير جداً لبيع الذهب مع الحفاظ على دعم اتجاه السوق الصاعد».

ويعتبر الذهب وسيلة تحوط خلال فترات التضخم والاضطرابات الجيوسياسية، ولكن نظراً ​لأنه لا يدر عائداً، فإنه يميل إلى فقدان جاذبيته في الفترات التي ترتفع فيها أسعار الفائدة.