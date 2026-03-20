الذهب يتجه لثالث انخفاض أسبوعي وسط قوة الدولار

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً اليوم الجمعة لكنها تتجه لتسجيل انخفاض للأسبوع الثالث ​على التوالي تحت ضغط من قوة الدولار وميل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) للتشديد النقدي والذي أضعف ⁠الآمال في خفض أسعار الفائدة على المدى ​القريب.



وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 ​بالمئة ‌إلى 4657.50 دولار للأوقية ⁠بحلول ​الساعة 0112 بتوقيت جرينتش. وهبط المعدن النفيس بأكثر من سبعة بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة ‌للذهب تسليم أبريل 1.1 بالمئة إلى ‌4657.90 دولار.

وزاد الدولار مما يجعل المعدن النفيس المسعر به أعلى تكلفة لحائزي العملات ​الأخرى.



وبالنسبة ​للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 73 دولارا للأوقية. وصعد سعر البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1972.80 دولار. ​وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1452.21 ​دولار.