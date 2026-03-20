الدولار يتراجع مع تحول البنوك المركزية للتشديد النقدي

تراجع الدولار هذا الأسبوع عن أعلى مستوياته في عدة أشهر، إذ أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تغيير التوقعات بشأن أسعار الفائدة عالمياً.





ويتجه اليورو والين والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري والدولار الأسترالي لتحقيق ​مكاسب أسبوعية مقابل الدولار، بعدما مهد صانعو السياسات الطريق لرفع أسعار ​الفائدة.



وارتفع اليورو، الذي انخفض بشكل طفيف إلى 1.1569 دولار في التداولات الصباحية في آسيا، بواقع 1.4 بالمئة خلال الأسبوع. وصعد الين، الذي استقر عند حوالي 157.88، بنسبة 1.2 بالمئة. وزاد الجنيه الإسترليني الذي ‌تداول عند 1.3422 دولار بنسبة تزيد قليلاًعن 1.5 بالمئة.