قتيلان في تبادل القصف بين روسيا وأوكرانيا

قُتل شخصان، اليوم الجمعة، جراء تبادل القصف بين روسيا وأوكرانيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية في البلدين.

فقد قضت امرأة وأصيب شخصان آخران، إثر غارات جوية استهدفت منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، بحسب ما أفادت الإدارة العسكرية الإقليمية.

وقال إيفان فيدوروف، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة زابوريجيا، في منشور على تطبيق تلغرام "نفذوا غارتين"، مضيفا أن امرأة تبلغ 30 عاما قتلت.

وفي روسيا، قُتل رجل في غارة جوية بطائرة مسيرة في منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا، وفق ما ذكر الحاكم المحلي فياتشيسلاف غلادكوف.

وكتب، على تلغرام "في بلدة موروم، قُتل مدني في هجوم بطائرة مسيّرة".