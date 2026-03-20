293 مليار درهم قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات و«دول التعاون»

رشا طبيلة (أبوظبي)

سجل التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمواً بنسبة %11.6 خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ليصل إلى 292.78 مليار درهم، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وأشارت البيانات إلى أن الواردات بين الإمارات ودول مجلس التعاون سجلت 72.6 مليار درهم في 9 أشهر، بينما سجلت الصادرات غير النفطية 68.7 مليار درهم، في حين سجلت عمليات إعادة التصدير 151.4 مليار درهم.

وحول التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وكل دولة من «دول التعاون»، بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والسعودية 145.1 مليار درهم في 9 أشهر بنمو 5.7%، وبين الإمارات وقطر و36.4 مليار درهم بنمو 1.4%، وبين الإمارات والبحرين 25 مليار درهم بنمو 1%، ومع الكويت 39.9 مليار درهم بنمو 1.6%، ومع سلطنة عُمان 46.17 مليار درهم بنمو 1.8%.

وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات و«دول التعاون» في عام 2024 نحو 333 مليار درهم، وفيما يتعلق بالواردات إلى الدولة في عام 2024 بلغت نحو 84.5 مليار درهم، بينما سجلت قيمة الصادرات من الدولة إلى «دول التعاون» ما يقارب 85.6 مليار درهم، كما بلغ إجمالي إعادة التصدير في عام 2024 نحو 162.8 مليار درهم.

وأظهر تقرير «مجلس التعاون في أرقام» الصادر مؤخراً عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ما تحقق من منظومة اقتصادية واجتماعية وتنموية تتوسع بثبات، ويكشف عن قفزات نوعية في التنافسية والطاقة والتجارة والرقمنة خلال عام 2024 الذي تميز بالنمو المدفوع بالقطاعات غير النفطية، وتحسن جودة الحياة، وتطور البنية الأساسية الرقمية، وتعاظم الحضور الإقليمي والدولي لاقتصادات الخليج.

ويعرض التقرير استمرار «دول التعاون» في تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي بفضل برامج التنويع الاقتصادي والإصلاحات المالية، إذ بلغ الناتج المحلي 2.3 تريليون دولار مسجلاً المرتبة التاسعة عالمياً ومحققاً نمواً بنسبة 2.2%، كما يظهر التقرير تحسناً في المؤشرات الاقتصادية العالمية بما في ذلك القدرة التنافسية، والمرونة، والديناميكية الاقتصادية حيث تحتل «دول التعاون» المركز الأول عالمياً في احتياطي النفط بـ511.9 مليار برميل والمرتبة الثالثة عالمياً في إنتاج الغاز الطبيعي ب442 مليار متر مكعب والمرتبة الثانية في احتياطي الغاز الطبيعي ب44.3 مليار متر مكعب.

وتواصل التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات تسجيل معدلات نمو قوية بلغت 3.8 تريليون درهم خلال عام 2025 بنمو 26.8% مقارنة بالعام 2024، في وقت سجلت صادرات الإمارات غير النفطية 813 مليار درهم بنمو 45.5% مقارنة بالعام 2024.