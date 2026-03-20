اقتصاد

عيد الفطر يرفع إشغال الفنادق في الإمارات

قصر الإمارات ماندارين أورينتال بأبوظبي (أرشيفية)
21 مارس 2026 01:31

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)

سجلت فنادق عاملة في الدولة مستويات إشغال مرتفعة مع بداية عطلة عيد الفطر المبارك، مدفوعة بالطلب القوي من السياحة المحلية، خاصة على الفنادق والمنتجعات الشاطئية والمحيطة بمراكز التسوق في مختلف إمارات الدولة، وفقاً لمديري ومسؤولي فنادق.
وقال هؤلاء، إن «حجوزات اللحظات الأخيرة» ساهمت في زيادة نسب الإشغال بشكل ملحوظ، بالتزامن مع العروض السعرية التي أعلنتها الفنادق على الإقامات العائلية، وتفضيل العديد من الأسر قضاء العطلة في أجواء ترفيهية وتجارب إقامة مرنة.
وكشف بيانات تطبيق «ويجو»، السوق الإلكتروني المتخصّص في حجوزات السفر والفنادق، عن زيادة كبيرة في حجوزات سكان دولة الإمارات للإقامات الفندقية في مختلف أنحاء الدولة خلال عطلة عيد الفطر، مشيراً إلى أن عمليات البحث عن الفنادق سجلت ارتفاعاً ملحوظاً، مع طلب قوي على المنتجعات الشاطئية من فئتي الأربع والخمس نجوم، ومنتجعات الاسترخاء، والفنادق الفاخرة في مختلف أنحاء الإمارات. وتصدرت المنتجعات الشاطئية الفاخرة في مختلف إمارات الدولة قائمة الخيارات الأكثر بحثاً قبل عطلة العيد، لا سيما الفنادق التي توفِّر شواطئ خاصة، وأجنحة واسعة، ومرافق مناسبة للعائلات، وتجارب طعام مميزة، كما تشهد الإقامات التي تركّز على العافية والاسترخاء اهتماماً متزايداً، حيث يبحث المسافرون عن المنتجعات التي توفّر مرافق وخدمات شاملة.

طلب محلي
وقال افتخار حمداني، المدير العام الإقليمي العام لفندق «باهي قصر عجمان» ومنتجع «كورال بيتش الشارقة»: «نشهد في كل من (فندق باهي قصر عجمان) و(منتجع كورال بيتش الشارقة) وصول نسبة الإشغال إلى 100% خلال عطلة العيد، مما يعكس رغبة كبيرة لدى المقيمين لخيار (السياحة الداخلية)».
وأضاف: «بات من الواضح تفضيل سكان الإمارات حجز الإقامات الفندقية في الوجهات القريبة والملائمة التي تقدم تجارب ترفيهية متكاملة للأسر والأفراد، مع لمسات عائلية خاصة، مثل فعاليات الرسم على وجوه الأطفال، ونقوش الحناء التي تضفي طابعاً احتفالياً مميزاً، وبشكل عام، يسلط هذا التوجه الضوء على مرونة السوق المحلي، حيث يواصل الضيوف البحث عن الراحة والخدمات المألوفة وتجارب الضيافة ذات الجودة العالية داخل دولة الإمارات».

تجارب متنوعة
من جهته، قال حسام كمال، مدير عام فندق «أمواج روتانا جميرا بيتش ريزيدنس»: «إن الفندق يشهد تسجيل نسبة إشغال جيدة خلال عطلة عيد الفطر، مدفوعة بالاهتمام بهذا النوع من العروض التي تجمع بين الموقع الحيوي والتجربة المتكاملة».
وأشار كمال إلى تسجيل الفندق منذ فترة زيادة في الاستفسارات والحجوزات المبكرة، ما يعكس جاذبية عرض «الإقامة مع استرداد كامل القيمة على المأكولات والمشروبات» لدى المقيمين الباحثين عن تجربة إقامة مرنة وقيمة مناسبة، مشيراً إلى مواصلة تقديم تجارب إقامة مرنة ومبتكرة تلبي تطلعات الزوار الباحثين عن إقامة تجمع بين الاسترخاء والتجارب المتنوعة.
وأضاف: «نحرص على تقديم مفاهيم إقامة تضيف قيمة حقيقية للضيوف، ومن بينها ربط الإقامة بتجارب الطعام، بحيث يمكن للضيوف الاستفادة من قيمة الحجز ضمن خيارات متعددة من المأكولات والمشروبات داخل الفندق، ما يعزز من تجربة الإقامة بشكل عام».
وتابع: «تأتي هذه المبادرات تماشياً مع الطلب المتزايد على العروض المرنة، خاصة في الوجهات الحيوية مثل (جميرا بيتش ريزيدنس)، التي تجمع بين الموقع المميز والإطلالات البحرية وقربها من أبرز المعالم، مثل عين دبي».

أجواء العيد
من جهته، قال رأفت قوطة، المدير العام لفندق «إيكوس الفرجان» و«كورال ديرة بدبي»: «يشكل عيد الفطر مناسبة مميزة تجمع الناس للاحتفال معاً، ويسعدنا في (إيكوس الفرجان) بدبي أن نقدم تجارب تتيح لضيوفنا الاستمتاع بأجواء العيد».
وأضاف: حرصنا في فندق (إيكوس دبي الفرجان) بمناسبة عيد الفطر المبارك، على منح ضيوفنا (استقلالية كاملة) عبر تطبيق نموذج الإقامة لمدة 24 ساعة، تمنحهم الحرية في إدارة وقتهم بعيداً عن القيود اللوجستية المعتادة، مشيراً إلى أن نموذج الضيافة التقليدي القائم على مواعيد محددة وصارمة لتسجيل الوصول والمغادرة لم يعد يواكب التطلعات المتغيرة للمسافر العصري، لذا فإن هدفنا هو تقديم تجربة احتفالية تتسم بالمرونة والابتكار.

ثقة وأمان
قال كريج هيويت، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للفنادق في «ويجو»: «شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات البحث عن الفنادق داخل الدولة عبر (ويجو) قبيل عطلة عيد الفطر، حيث يتجه العديد من المقيمين إلى قضاء العطلة داخل الإمارات، وتسهم الثقة بجهود الدولة في توفير البيئة الآمنة في تعزيز ثقة النزلاء، ما ينعكس في زيادة الطلب على المنتجعات المحلية والإقامات داخل الإمارات».
وأضاف هيويت: «يعكس هذا الارتفاع توجهاً أوسع نحو الإجازات القصيرة عالية الجودة، حيث يعيد العديد من سكان الإمارات النظر في خطط السفر لمسافات طويلة، ويختارون قضاء العطلة داخل الدولة، وتشير بيانات (ويجو) إلى أن المسافرين يركزون بشكل متزايد على السهولة والراحة والخصوصية، مع اهتمام واضح بالوجهات التي تتيح للعائلات والمجموعات الصغيرة الاسترخاء دون تعقيدات السفر الدولي».

