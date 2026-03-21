الدولار يتجه صوب تسجيل خسارة أسبوعية

ارتفع الدولار اليوم، لكنه لا يزال في طريقه لتسجيل خسائر أسبوعية مقابل عملات رئيسية.

ويتجه اليورو والين والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري لتسجيل مكاسب أسبوعية ​مقابل الدولار.

وهبط اليورو 0.25 بالمئة إلى 1.156 دولار لكنه في سبيله ليسجل زيادة أسبوعية 1.3 بالمئة.

ونزل الين واحداً بالمئة إلى 159.30 للدولار وهو أيضاً في طريقه لتسجيل زيادة أسبوعية 0.24 بالمئة.

وتراجع الجنيه ‌الإسترليني 0.72 بالمئة إلى 1.333 دولار وسيسجل زيادة بنحو 0.84 بالمئة مقابل ‌الدولار في الأسبوع.

وزاد مؤشر الدولار بنحو 0.26 بالمئة ​مسجلاً 99.59 لكنه في سبيله ليسجل هبوطاً أسبوعياً 0.94 بالمئة وهو أكبر هبوط منذ أواخر يناير.