تراجع أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب بنحو اثنين بالمئة مع ارتفاع الدولار.

وتراجع ⁠الذهب في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 4566.26 دولار ​للأوقية بحلول الساعة 1503 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه ​واحداً ‌بالمئة في وقت سابق ⁠من ​الجلسة.



وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.8 بالمئة إلى 4570.20 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 4.6 بالمئة إلى 69.52 دولار للأوقية. وتراجع سعر البلاتين في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 1945.55 دولار. وانخفض البلاديوم 2.4 بالمئة إلى ​1412.74 دولار.