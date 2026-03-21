«إيرلاين ريتينجز»: «الاتحاد للطيران» و«طيران الإمارات» ضمن أفضل 10 ناقلات في العالم

22 مارس 2026 02:15

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشفت مؤسسة «إيرلاين ريتينجز» عن أن «الاتحاد للطيران» و«طيران الإمارات» ضمن قائمة أفضل 10 شركات طيران في العالم لعام 2026، كما أكدت المؤسسة نفسها محافظة كل من «الاتحاد للطيران» و«طيران الإمارات» على تصنيفها المتقدم للسلامة من فئة «سبع نجوم»، ضمن قائمة أكثر شركات الطيران العالمية أماناً، رغم الأوضاع الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. وأشارت المؤسسة إلى أن التصنيف والجوائز لأفضل شركات طيران بالعالم، يركز على المنتجات على متن الطائرات وتجارب المسافرين عبر تلك الناقلات، اعتماداً على معايير قابلة للقياس وليس لرأي الجمهور أو تصويتهم. وتضم القائمة 25 ناقلة عالمية، منها 3 ناقلات خليجية وهي: «الاتحاد للطيران» و«طيران الإمارات» و«القطرية»، أما الناقلات الأخرى في القائمة، فتضم «كاثي باسيفيك»، و«الطيران السنغافوري»، و«الطيران الكوري»، و«الطيران الياباني»، و«الطيران التركي»، و«الطيران النيوزيلندي»، وغيرها من الناقلات.

الأكثر أماناً 
وفي سياق متصل، أكدت مؤسسة «إيرلاين ريتينجز» محافظة كل من «الاتحاد للطيران» و«طيران الإمارات» على تصنيفهما المتقدم للسلامة من فئة «سبع نجوم»، ضمن قائمة أكثر شركات الطيران العالمية أماناً، رغم الأوضاع الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، مشيرة إلى أن هذا التصنيف لن يتغير مع الظروف الراهنة، مرجعة ذلك إلى التطور الكبير في مراكز عملياتهما، والذي يعني أنهما لا تأخذان أي مخاطر ولديهما الموارد لإيقاف العمليات أو الانتظار عند الضرورة.
وأشارت «إيرلاين ريتينجز» إلى أنها تواصل تأييدها بقوة لتصنيف السلامة البالغ سبع نجوم من أصل سبع نجوم لـ«طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران»، كما أن «الاتحاد للطيران»، التي صُنفت هذا العام كأكثر شركات الطيران أماناً في العالم، هي أيضاً شركة الطيران الوحيدة في المنطقة التي تحمل تصنيف سلامة «سبع نجوم بلس»، ولن يتأثر هذا التصنيف بالوضع الحالي.
وبحسب آخر تحديث لتصنيف الأمن والسلامة لـ«إيرلاين ريتينجز»، فإن جميع الناقلات الوطنية حافظت على تصنيف السبع نجوم من أصل سبع نجوم.
وأكدت المؤسسة أنه بحسب خبراء الطيران، فإن الركاب يمكنهم الاطمئنان بأن شركات الطيران لن تقوم بتشغيل الرحلات إلا عندما يكون القيام بذلك آمناً، وبشكل عام، تتجنب شركات الطيران التجارية المجال الجوي غير الآمن، وتتلقى شركات الطيران تدريباً مكثفاً على مثل هذه السيناريوهات، وتراقب عن كثب التطورات الجيوسياسية التي قد تؤثر على مسارات الرحلات.

مطارات محورية 
أكدت المؤسسة في تقريرها أن المطارات المحورية الرئيسية في الخليج، وذلك في دبي وأبوظبي والدوحة، تعد ركائز أساسية للطيران العالمي، حيث يبلغ عدد المسافرين الذين يعبرون هذه المطارات مجتمعة نحو نصف مليون مسافر يومياً. وخلال العام الماضي وحده، بلغ الإجمالي المشترك لعدد المسافرين عبر تلك المطارات نحو 180 مليون مسافر، ونظراً لدورها المركزي في السفر العالمي، فإن شركات الطيران التي تعمل من هذه المراكز لن تخاطر ببساطة من أجل نقل الركاب.
وتمتلك شركات الطيران الكبرى، مثل: «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» إدارات داخلية متخصصة تحافظ على ارتباط وثيق مع الجهات المعنية المحلية والدولية، ما يمنحها فهماً أوسع للوضع الأمني. واستقبلت مطارات الإمارات العام الماضي 158 مليون مسافر خلال عام 2025، بنمو 6.7% مقارنة بعام 2024، في وقت سجلت فيه أكثر من مليون حركة جوية بنمو 6.8%، ويعكس القوة التشغيلية الفائقة للقطاع في الدولة.
ويساهم قطاع الطيران بما يعادل 18.2% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، ما يؤكد المكانة التي يتميز بها القطاع في تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز القطاعات غير النفطية.

أداء قياسي 
سجلت الناقلات الوطنية أداء قياسياً في 2025 في مختلف المؤشرات، لتنقل نحو 116 مليون مسافر، في وقت سجلت أرباحاً وإيرادات قياسية، بحسب رصد سابق لـ«الاتحاد» لبيانات الناقلات الوطنية الأربع: «الاتحاد للطيران»، و«طيران الإمارات»، و«العربية للطيران»، و«فلاي دبي» لعام 2025.

