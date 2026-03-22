«فولكس فاجن» تؤكد مواصلة إعادة الهيكلة

برلين (د ب أ)



قال الرئيس التنفيذي لشركة «فولكس فاجن إيه جي» الألمانية، أوليفر بلومه، أمس، إن عملية إعادة الهيكلة الجارية في أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا ستستمر حتى مع ارتفاع حجم الطلبات المتراكمة، بحسب ما نقلته صحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية.

وأضاف بلومه، في مقابلة مع الصحيفة الألمانية، أن فولكس فاجن تطبّق «أهدافاً واضحة لتكاليف التصنيع» على جميع مصانعها، سواء في ألمانيا أو أوروبا أو الصين، وذلك لتجنُّب فائض الطاقة الإنتاجية المكلف، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتابع: «سنواصل مراجعة القدرات الإنتاجية في المستقبل». وأضاف أن «عملية إعادة الهيكلة ستستمر»، مدافعاً في الوقت نفسه عن خطة الشركة لخفض نحو 50 ألف وظيفة في ألمانيا بحلول عام 2030.

وقال إن «فولكس فاجن تعاني ارتفاع هيكل التكاليف في سوقها المحلي، بما في ذلك تكاليف العمالة، وعلينا تعويض ذلك من خلال زيادة الإنتاجية».

وأضاف أن «تكاليف الطاقة لدينا مرتفعة للغاية، وهناك الكثير من اللوائح التنظيمية».

وقال بلومه إن «تطوير وتصنيع السيارات في ألمانيا ثم تصديرها لم يَعُد مجدياً؛ لأن المناطق المختلفة في العالم قد تغيرت».