الإثنين 23 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
اقتصاد

«فولكس فاجن» تؤكد مواصلة إعادة الهيكلة

23 مارس 2026 02:18

برلين (د ب أ)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فولكس فاجن إيه جي» الألمانية، أوليفر بلومه، أمس، إن عملية إعادة الهيكلة الجارية في أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا ستستمر حتى مع ارتفاع حجم الطلبات المتراكمة، بحسب ما نقلته صحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية. 
وأضاف بلومه، في مقابلة مع الصحيفة الألمانية، أن فولكس فاجن تطبّق «أهدافاً واضحة لتكاليف التصنيع» على جميع مصانعها، سواء في ألمانيا أو أوروبا أو الصين، وذلك لتجنُّب فائض الطاقة الإنتاجية المكلف، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. 
وتابع: «سنواصل مراجعة القدرات الإنتاجية في المستقبل». وأضاف أن «عملية إعادة الهيكلة ستستمر»، مدافعاً في الوقت نفسه عن خطة الشركة لخفض نحو 50 ألف وظيفة في ألمانيا بحلول عام 2030.
وقال إن «فولكس فاجن تعاني ارتفاع هيكل التكاليف في سوقها المحلي، بما في ذلك تكاليف العمالة، وعلينا تعويض ذلك من خلال زيادة الإنتاجية». 
وأضاف أن «تكاليف الطاقة لدينا مرتفعة للغاية، وهناك الكثير من اللوائح التنظيمية». 
وقال بلومه إن «تطوير وتصنيع السيارات في ألمانيا ثم تصديرها لم يَعُد مجدياً؛ لأن المناطق المختلفة في العالم قد تغيرت».

آخر الأخبار
رئيس الدولة يبحث مع الرئيس الصربي علاقات البلدين والتطورات في المنطقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي
علوم الدار
اليوم 23:34
عمال إنقاذ في مبنى متضرر جراء غارة جوية في طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
إيراني قرب موقع ضربة أميركية وسط طهران (رويترز)
الأخبار العالمية
رجال إنقاذ يتفقدون أضرار ضربة صاروخية في ضواحي تل أبيب (أ ف ب)
الأخبار العالمية
عائلات سودانية نازحة جراء المعارك في دارفور (أرشيفية)
الأخبار العالمية
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©