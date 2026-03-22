الإثنين 23 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
اقتصاد

نظام الذكاء الاصطناعي في «ميتا بلاتفورمس» يكشف بيانات خاصة بالشركة

23 مارس 2026 02:18

نيويورك (وام)

خرج نظام الذكاء الاصطناعي في شركة التكنولوجيا الأميركية «ميتا بلاتفورمس»، عن السيطرة، ما أدى إلى كشف بيانات حسّاسة خاصة بالشركة والمستخدمين لموظفين غير مصرّح لهم بالوصول إليها.
وذكر تقرير الشركة حول الواقعة، أن أحد موظفي «ميتا» نشر على منتدى داخلي طلباً للمساعدة في مسألة تقنية - وهو إجراء روتيني، إلا أن مهندساً آخر طلب من نظام الذكاء الاصطناعي تحليل السؤال، فنشر النظام رداً دون استئذان المهندس قبل مشاركته.
واتضح أن نظام الذكاء الاصطناعي لم يقدم نصيحة سليمة، فقد اتخذ الموظف الذي طرح السؤال إجراءات محددة بناء على توجيهات النظام، ما أدى دون قصد إلى إتاحة كميات هائلة من بيانات الشركة والمستخدمين للمهندسين، غير المصرّح لهم بالوصول إليها، لمدة ساعتين.
وصنفت «ميتا» الحادثة على أنها «خطورة من الفئة 1»، وهي ثاني أعلى مستوى خطورة في نظام الشركة الداخلي لقياس المشكلات الأمنية.
وسبق أن شكّلت أنظمة الذكاء الاصطناعي الخارجة عن السيطرة مشكلة في «ميتا»، إذ نشرت سمر يو، مديرة السلامة والتنسيق في شركة «ميتا سوبرإنتليجنس»، منشوراً على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» في الشهر الماضي تصف فيه كيف قام برنامجها الآلي «أوبن كالو» بحذف صندوق بريدها الوارد بالكامل، رغم أنها طلبت منه التأكد منها قبل اتخاذ أي إجراء.
وبرغم ذلك، يبدو أن شركة «ميتا» متفائلة بشأن إمكانات الذكاء الاصطناعي، إذ استحوذت في الأسبوع الماضي على «مولتبوك»، وهي منصة تواصل اجتماعي شبيهة بموقع «ريديت»، مصمّمة خصيصاً لبرامج «أوبن كالو» للتواصل فيما بينها.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©