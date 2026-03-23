«أرادَ» تُرسي عقداً بقيمة 183 مليون درهم لبناء مدرسة ريجيت جرامار - مَسار بالشارقة



الشارقة (الاتحاد)

أرست شركة التطوير العقاري أرادَ عقداً إنشائياً بقيمة 183 مليون درهم لبناء مدرسة جديدة، من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر، في مجتمع مسار المتكامل في الشارقة، والذي تبلغ قيمة مبيعاته الإجمالية 9.5 مليار درهم.

وسيتم تطوير المدرسة عبر شراكة مثمرة مع مؤسسة برايت كابيتال إنفستمنت في الإمارات، حيث تُمثّل مدرسة ريجيت جرامار - مَسار أول فرع لمدرسة بريطانية في الشارقة.

وقد تمّت ترسية العقد على شركة الرحاب العربي لمقاولات البناء، وتمّت المباشرة بالأعمال الإنشائية التي ستنتهي خلال 16 شهراً.

وتقع المدرسة الجديدة على مساحة 450 ألف قدم مربعة ضمن الركن الشمالي من مجتمع مسار - على مقربة من مجتمعي مَسار 2 ومسار 3 - وسيضم الحرم المدرسي الحديث الذي يستوعب 2700 طالب وطالبة، باقة من المرافق وفق أعلى المعايير العالمية.

ومن المتوقع أن تستقبل المدرسة أول فوجٍ من طلابها في شهر سبتمبر من عام 2027.

ويأتي تدشين هذه المدرسة العصرية ضمن الخطة التوسعية التي تنفّذها علامة ريجيت التعليمية في مختلف أنحاء الإمارات.

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ، إن هذا العقد يؤكد التزام أرادَ برؤيتها الطموحة لتطوير مجتمع مسار، وذلك من خلال مواصلة الاستثمار في إنشاء مرافق وفق أعلى المعايير العالمية لتلبية احتياجات العائلات في إمارة الشارقة على المدى الطويل، لافتاً إلى أنه من المقرر أن تنطلق أعمال البناء فوراً، على أن يكون هذا الحرم التعليمي المتكامل جاهزاً لاستقبال أول دفعة من الطلاب بحلول عام 2027.

من جانبه، قال إسريف تيميل، المدير الإداري لدى برايت كابيتال إنفستمنت: هذه الخطوة تُشكّل علامة فارقة في مسيرة تطوير مدرسة ريجيت جرامار - مَسار، إذ تعكس تطلعاتنا لافتتاح أول فرع لمدرسة بريطانية في إمارة الشارقة.

من ناحيته قال شون ديفي، مدير الأعمال العالمية لدى مدرسة ريجيت جرامار الدولية، إن دخول المدرسة إلى دولة الإمارات يمثّل محطة مهمة في مسيرتنا التوسعية العالمية لقطاع المدارس الدولية، وذلك عقب افتتاح فروعنا في السعودية والصين وفيتنام وكمبوديا وماليزيا وتركيا.