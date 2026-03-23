معرض «ليالي رمضان» يختتم فعالياته

الشارقة (الاتحاد)

اختتم معرض «ليالي رمضان» أمس فعاليات دورته الـ43، التي نظّمها مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة ضمن أجندة الدورة الـ36 من «مهرجان رمضان الشارقة»، بعد 13 يوماً من العروض والفعاليات والتجارب الترفيهية العائلية التي جاءت متزامنة مع مستهدفات «عام الأسرة».

وحقق المعرض نجاحاً لافتاً باستقطاب آلاف الزوّار، حيث توافد آلاف العائلات التي حرصت على الاستمتاع بأجواء رمضان وعيد الفطر والاستفادة من التخفيضات الكبرى التي تجاوزت 75% على تشكيلة واسعة من المنتجات وأشهر العلامات التجارية العالمية والمحلية.

وشهد المعرض الذي امتدّ خلال الفترة من 10 إلى 22 مارس على مساحة تزيد على 18 ألف متر مربع، مشاركة أكثر من 210 عارضين قدّموا منتجات متنوعة لنحو 700 علامة تجارية محلية وعالمية، شملت الأزياء والمنسوجات والملابس الرياضية، والعطور ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الصحية، والأجهزة الكهربائية والتجهيزات المنزلية الفاخرة والأثاث والديكورات الداخلية، والمواد الغذائية والحلويات والمشروبات، والمجوهرات والزهور، وألعاب الأطفال والقرطاسية والمعدات الرياضية.

وحقق المعرض مبيعات فاقت توقعات العارضين المشاركين، ونجح في تنشيط حركة التسوّق بفضل عروضه الترويجية وبرنامجه الحافل بالمفاجآت والأنشطة الترفيهية المتميزة، وتضمن ركن الإفطار أشهى المأكولات المحلية والعربية والعالمية والحلويات الشرقية والأطباق التقليدية، وجاء ركن الأطفال هذا العام بمساحة أوسع وألعاب أكثر تنوعاً مع أنشطة إبداعية تعليمية لتنمية مهاراتهم، فضلاً عن أجنحة مخصّصة لرواد الأعمال الشباب والعلامات التجارية الناشئة.

وأكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن معرض «ليالي رمضان» حدث تجاري سنوي يمثل نموذجاً رائداً يجسّد الالتزام المشترك مع غرفة الشارقة بتقديم منصات نوعية ذات أثر اقتصادي واجتماعي تخدم العارضين وتحفّز الأسواق، وتثري حياة المجتمع وتجمع العائلات في أجواء تحتفي بقيم التلاحم الأسري وعيش الأجواء العائلية، التي تمتاز بها إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن نجاح المعرض يندرج ضمن استراتيجية تسويقية واقتصادية شاملة لتعزيز رفاهية سكان وزوار الإمارة وتحويل المعرض إلى وجهة متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه والتراث.

وأضاف المدفع أن حجم الإقبال والمبيعات التي فاقت التوقعات يمثل شهادة ثقة من الجمهور والشركاء في كفاءة البيئة التنافسية التي يوفّرها مركز إكسبو الشارقة للعارضين، لافتاً إلى أن دور المركز يتجاوز التنظيم إلى صناعة فرص حقيقية لتجار التجزئة والموزعين وأصحاب المشاريع الناشئة، وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة من الاندماج ضمن منصة تضم أرقى العلامات التجارية، موضحاً أن الثقة المتنامية التي يحظى بها المعرض تؤكد نجاح التوجه في ترسيخ مكانة إمارة الشارقة وجهةً اقتصادية وسياحية رائدة إقليمياً وعالمياً.

واستقطبت قرية التراث في المعرض الزوّار الذين توافدوا للتسوق والاستمتاع بالأنشطة التراثية التي احتفت بـ«عام الأسرة»، حيث سلّط برنامج القرية الضوء على العادات والتقاليد الإماراتية والجانب الروحاني لشهر رمضان، إلى جانب عروض الفنون الشعبية والمسابقات الثقافية والأمسيات الرمضانية المتنوعة.

وجذبت المعروضات التي شاركت بها الأسر المنتجة ورواد المشاريع الصغيرة الأهالي والزوار الذين استمتعوا بأشهى المأكولات الشعبية والتمور والقهوة العربية، وحرصوا على شراء الملابس التقليدية والمشغولات اليدوية ومنتجات الخوص والبخور والعطور العربية والعملات القديمة وأدوات الصيد البحري، وشاركوا في السحوبات والمسابقات المفتوحة التي أتاحت لهم التنافس على جوائز قيّمة تخلّلت أيام المعرض.

وأثنى العديد من العارضين على جهود مركز إكسبو الشارقة وغرفة الشارقة في التنظيم الاحترافي والفعاليات الترفيهية المتنوعة المصاحبة للمعرض، وعبّروا عن سعادتهم بالإقبال الواسع وأثره الإيجابي على مبيعاتهم، مشيدين بدور المعرض كمنصة جامعة تتيح لتجار التجزئة والعلامات الناشئة الوصول إلى شرائح واسعة من المستهلكين في بيئة تنافسية محفّزة.

وعكست قائمة المشاركين في المعرض اتساع قاعدته التجارية، إذ ضمّ كبار تجار التجزئة والعلامات التجارية المعروفة محلياً وعالمياً، والشركات الوطنية، ورواد الأعمال والمهتمين بتسويق المنتجات المحلية، فيما امتدت المنتجات المعروضة عبر مختلف القطاعات، مما أتاح للزوّار تجربة تسوّق شاملة تلبي جميع الاحتياجات.