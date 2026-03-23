صادرات كوريا ترتفع 50% خلال أول 20 يوماً من مارس

24 مارس 2026 02:49

سيؤول (وام)

ارتفعت صادرات جمهورية كوريا الشقيقة خلال أول 20 يوماً من مارس الجاري بنسبة 50.4% مقارنةً بالعام الماضي، مدفوعةً بالطلب القوي على أشباه الموصلات، وفقاً لبيانات وكالة الجمارك الكورية.
وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية، أن قيمة الشحنات الصادرة بلغت 53.3 مليار دولار خلال الفترة من 1 إلى 20 مارس، مقارنةً بـ35.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وكانت هذه أعلى قيمة صادرات مسجلة للبلاد خلال هذه الفترة، وفقاً لوكالة الجمارك.
وأوضحت البيانات أن الواردات زادت بنسبة 19.7% على أساس سنوي لتصل إلى 41.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها، مما أسفر عن فائض تجاري قدره 12.1 مليار دولار.
وأظهرت البيانات ارتفاعاً في الصادرات اليومية بنسبة 40.4% على أساس سنوي لتصل إلى 3.55 مليار دولار.
وبحسب المنتجات، قفزت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 163.9% على أساس سنوي لتسجل رقماً قياسياً بلغ 18.7 مليار دولار، مدفوعةً بالزيادة المستمرة في أسعار رقائق الذاكرة نتيجةً للطلب المتزايد على خوادم الذكاء الاصطناعي، ويمثل هذا الرقم أعلى مستوى مسجل على الإطلاق لأول 20 يوماً من أي شهر.

