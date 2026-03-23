«لوفتهانزا» تخطّط لتوسيع عملياتها في مطار ميونيخ

تعتزم شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران، توسيع قدراتها في النقل الجوي الدولي عبر استثمار في مطار ميونيخ.

وبحسب مصادر مطلعة، تخطط أكبر شركة طيران ألمانية لتوسعة المبنى الثاني للمطار. وكانت هناك بالفعل خطط أولية خلال العقد الماضي لإضافة توسعة تستوعب ما يصل إلى 10 ملايين مسافر إضافي سنوياً، غير أنّ هذه الخطط جرى تجميدها خلال جائحة كورونا.

ويُعد مطار ميونيخ ثاني مركز رئيس لشركة لوفتهانزا للنقل الجوي الدولي بعد فرانكفورت. وعلى خلاف فرانكفورت، تشارك لوفتهانزا في تشغيل المبنى الثاني في ميونيخ.