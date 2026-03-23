تراجع مؤشرات الأسهم العالمية

عواصم (وكالات)



تراجعت مؤشرات الأسهم العالمية أمس. وتراجع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 2.5% ليصل إلى 32722.50 نقطة، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.7%. وتراجع مؤشر كوسبي الكوري بنسبة 6.5%، وانخفض مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 3.5%، كما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 3.6%.

وانخفضت الأسهم والسندات اليابانية أمس إلى أدنى مستوياتها في أشهر مع زيادة ​المخاوف من التضخم وتباطؤ الاقتصاد.

وهبط المؤشر نيكاي بما يصل إلى 5% في وقت سابق من الجلسة ليبدد المكاسب التي حققها ⁠هذا العام. وأغلق المؤشر منخفضاً 3.48% عند 51515.04 ​نقطة. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 3.41% إلى ​3486.44 نقطة. وختم المؤشران التعاملات عند ⁠أدنى مستوى ​لهما منذ الثامن من يناير.

وقفز عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بما يصل إلى 6 نقاط أساس إلى 2.320%، وهو أعلى مستوى منذ 21 يناير. وبلغ في أحدث‌ التعاملات 2.305%. وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع الأسعار.



أسهم أوروبا

تراجعت أسهم أوروبا أمس إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر متأثرة ​بهبوط أسهم قطاع الدفاع. وانخفض المؤشر ستوكس 600 ​الأوروبي ‌1.6% إلى 564.13 ⁠نقطة بحلول ​الساعة 0808 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل خسارته الأسبوعية الثالثة على التوالي يوم الجمعة.