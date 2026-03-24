اقتصاد

الذهب يتراجع بأكثر من 1% مع ارتفاع الدولار

أسعار الذهب
24 مارس 2026 09:04

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الثلاثاء لتواصل تراجعها للجلسة العاشرة على ​التوالي، متأثرة بارتفاع الدولار وتلاشي الآمال في تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة على المدى القريب.
وتراجع ⁠سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى ​4345.48 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:08 ​بتوقيت ‌جرينتش.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة ⁠للذهب تسليم ​أبريل 1.3 بالمئة إلى 4348.60 دولار.
وارتفع الدولار، مما جعل المعدن النفيس أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 67.37 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 2.1 بالمئة إلى 1841.35 دولار، بينما ​انخفض البلاديوم 2.8 بالمئة إلى 1393 ​دولاراً.

المصدر: وكالات
