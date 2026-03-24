الأربعاء 25 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

"دبي لصناعات الطيران" تحصل على تسهيلات ائتمانية متجددة غير مضمونة بـ2.8 مليار دولار

24 مارس 2026 12:12

أعلنت "دبي لصناعات الطيران المحدودة"، اليوم، توقيع اتفاقيات للحصول على تسهيلات ائتمانية متجددة غير مضمونة طويلة لأجل جديدة بقيمة 2.8 مليار دولار.

 

وستحلّ التسهيلات الجديدة محل تسهيلات حالية تبلغ قيمتها 1.4 مليار دولار، علماً أن تاريخ استحقاق التسهيلات الجديدة هو مارس 2031، فيما سترتفع قيمة تسهيلات الائتمان المتجددة للشركة إلى نحو 4 مليارات دولار مع إضافة التسهيلات الجديدة.

 

وتتكون التسهيلات الائتمانية المتجددة الجديدة من التزامات بالدولار الأميركي والدرهم الإماراتي، بإجمالي 2.3 مليار دولار من التمويل التقليدي و0.5 مليار دولار من السيولة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مقدّمة من 15 مؤسسة مالية عالمية.

 

وقد تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول كمنسق رئيسي مفوض أولي للتسهيلات التقليدية، مع تعيين مصرف أبوظبي الإسلامي كمنسق رئيسي مفوض للتسهيلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

 

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، إنه ومن خلال الاستفادة من مصادر التمويل التقليدية وتلك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في آن معاً، تؤكد هذه الاتفاقيات قدرة دبي لصناعات الطيران على الوصول إلى السيولة من شركائنا المصرفيين المحليين ومجموعة متنوعة من أهم المؤسسات المالية العالمية.

المصدر: وام
دبي لصناعات الطيران
التسهيلات الائتمانية
