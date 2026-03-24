الأربعاء 25 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«غُرف دبي» تناقش الفرص التجارية والاستثمارية مع «تجارة براغ»

«غُرف دبي» تناقش الفرص التجارية والاستثمارية مع «تجارة براغ»
24 مارس 2026 19:24

 

دبي (الاتحاد)
بحثت غُرف دبي سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في دبي وجمهورية التشيك، خلال اجتماع مع وفد من غرفة تجارة براغ برئاسة بيتر ميكال، رئيس الغرفة.
وأكد الجانبان التزامهما بالعمل على توسيع التعاون المشترك في مجالات الاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وذلك لتطوير الشراكات بين مجتمعي الأعمال في دبي والتشيك.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي عُقد أمس في مقر غرف دبي بحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، آفاق تعزيز التبادل التجاري الثنائي، واستكشاف فرص الاستثمار المشتركة، إلى جانب توسيع مجالات التعاون بما يسهم في دعم نمو العلاقات التجارية والاستثمارية بين الشركات في دبي ونظيراتها في التشيك مع التركيز على الارتقاء بالتعاون المشترك في مجال الاقتصاد الرقمي، حيث أكد رئيس غرفة براغ اهتمام الشركات التشيكية بالاستثمار والتوسع في سوق دبي في قطاعات متنوعة.
من جهته أكد محمد علي راشد لوتاه، حرص غرف دبي على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين دبي والتشيك بما يخدم المصالح المتبادلة، ومواصلة العمل على بناء شراكات نوعية تدعم نمو روابط الأعمال، وتفتح آفاقاً جديدة أمام شركات القطاع الخاص، بالتزامن مع دعم الشركات التشيكية للاستثمار في الفرص الواعدة التي تزخر بها دبي في مختلف القطاعات.
يُذكر أنه انضمت 46 شركة تشيكية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال العام 2025، ليرتفع بذلك إجمالي الشركات التشيكية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة بنهاية العام الماضي إلى 145 شركة، بنمو 28.3% على أساس سنوي، فيما بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي والتشيك نحو 5.3 مليار درهم خلال العام 2024 بنمو 14% بالمقارنة مع 2023.

 

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©