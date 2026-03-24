مساهمو «أدنوك للإمداد والخدمات» يوافقون على توزيع أرباح نقدية تتجاوز 1.19 مليار درهم لعام 2025

أعلنت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي» اليوم، موافقة المساهمين على جميع بنود جدول الأعمال في اجتماع الجمعية العمومية السنوي، بما في ذلك توزيعات أرباح نهائية بقيمة 298.39 مليون درهم (81.25 مليون دولار)، ليرتفع بذلك إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2025 إلى 1.193.56 مليون درهم (325 مليون دولار). وأكدت الشركة أن التطورات الإقليمية الأخيرة لم تؤثر بشكل كبير على عملياتها العالمية، وأنها لاتزال تتمتع بمركز مالي قوي مع استمرار عملياتها التشغيلية في مختلف المجالات. وتستمر شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» في متابعة المستجدات التشغيلية الحالية من كثب، وتعمل بالتنسيق مع الجهات والهيئات المعنية لضمان سلامة كوادرها واستمرارية عملياتها. وحققت «أدنوك للإمداد والخدمات» نتائج قياسية في عام 2025، إذ ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 32% على أساس سنوي، كما ارتفع صافي الربح بنسبة 14% على أساس سنوي، ويعود ذلك إلى الطلب القوي في السوق، والأداء التشغيلي المتميز، والتوسع المستمر في قطاعات الأعمال الرئيسية وقطاعات النمو. كما شكل دمج شركة «نافيغ 8»، الشركة العالمية المتخصصة في تشغيل تجمعات سفن الشحن والإدارة التجارية، خطوة مهمة ساهمت في تعزيز قدرات الشركة على امتداد سلسلة القيمة لأعمالها اللوجستية. وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس إدارة «أدنوك للإمداد والخدمات»: «ساهم الأداء القوي لـ 'أدنوك للإمداد والخدمات' في تحقيقها عوائد ملموسة للمساهمين. ويشكل الانضباط المالي محوراً أساسياً في تنفيذ الخطط الإستراتيجية للشركة ويدعم استمرارها في النمو، وخلق وتعزيز القيمة، وتقديم عوائد مجزية ومتوقعة للمساهمين». وأضاف: «نجحت 'أدنوك للإمداد والخدمات' في بناء منصة عالمية تستند إلى نموذج أعمال صلب وعقود طويلة الأمد. وبالنظر إلى المستقبل، فإن القدرات اللوجستية المتنوعة للشركة وإطارها المنضبط لإدارة رأس المال يساهمان في ترسيخ مكانتها، وتعزيز جهودها للحفاظ على أدائها عبر مختلف دورات السوق، ودعم طموحات 'أدنوك' بتعزيز توسعها الدولي». وارتفعت إيرادات الشركة في عام 2025 بنسبة 41% على أساس سنوي لتتجاوز 18.4 مليار درهم (5.02 مليار دولار)، كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 32% على أساس سنوي، فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 14% ليصل إلى 3.17 مليار درهم (863 مليون دولار)، بما يؤكد استمرار تحول «أدنوك للإمداد والخدمات» إلى شركة رائدة عالمياً مدعومة بنموذج أعمال متنوع ومرن ونهج منضبط في توظيف رأس المال. وبحلول 31 ديسمبر 2025، سجل سهم «أدنوك للإمداد والخدمات» ارتفاعاً بنسبة 195% منذ الاكتتاب العام الأولي، متفوقاً بفارق كبير على أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية، مما يعزز ثقة المستثمرين في إستراتيجية الشركة طويلة الأمد. وفي هذا الصدد، قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات: «استمرت 'أدنوك للإمداد والخدمات' في تنفيذ إستراتيجية نموها القائمة على التميز في تقديم الخدمات والتشغيل الآمن والذكي. وبفضل النمو العضوي واستحواذنا على حصة 80% في شركة 'نافيغ 8'، تُشكّل ميزانيتنا العمومية القوية، وسياسة الرفع المالي المنضبطة، وتدفقاتنا النقدية التشغيلية الراسخة، ركائز صلبة لمرونة الشركة». وأضاف: «حققت مبادرة رفع الكفاءة والقيمة، التي أطلقتها الشركة في مطلع عام 2025، وفورات قدرها 437 مليون درهم (119 مليون دولار) خلال العام، متجاوزةً هدفها الأصلي بنسبة 19%. كما تستمر ابتكاراتنا التقنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة العمليات عبر مختلف قطاعات الأعمال، وتقديم تحسينات ملموسة في مستوى الخدمات، بما يساهم في خلق قيمة إضافية للشركة ولعملائها». ساهم استحواذ «أدنوك للإمداد والخدمات» على 80% من شركة «نافيغ 8» في يناير 2025 مقابل 3.7 مليار درهم (999 مليون دولار)، يليه الإدماج السريع لأسطولها المكوّن من 32 سفينة واعتماد قدرات تجارية ورقمية متقدمة، في تعزيز الحضور العالمي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات» ليشمل 19 مدينة. وقد أضاف الاستحواذ قيمة تجارية ملموسة، وعزّز قاعدة إيرادات الشركة، وسهّل الوصول إلى أسواق الطاقة والسلع العالمية. كما توفر شركة «نافيغ 8» منصة لتحفيز النمو المستقبلي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات» على الصعيد العالمي. وعززت الشركة أسطولها في عام 2025 بإضافة أول ناقلتين من أصل تسع ناقلات إيثان عملاقة، إلى جانب أربع ناقلات إضافية للغاز الطبيعي المسال لتوليد إيرادات تعاقدية طويلة الأجل. وفي 23 مارس 2025، استلمت الشركة خامس ناقلة من أصل ست ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال من حوض «جيانغ نان» لبناء السفن في الصين. كما أبرمت الشركة شراكات استراتيجية طويلة الأمد، من أبرزها توقيع اتفاقية مع شركة «تعزيز» تمتد لـ 50 عاماً لتأسيس أول ميناء متخصص للكيماويات في دولة الإمارات، ومن المتوقع أن يحقق المشروع عوائد تتجاوز قيمتها 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار) خلال أول 27 عاماً. كما تعزز الشراكة الإستراتيجية الممتدة لـ 15 عاماً مع شركة «بروج» قاعدة الإيرادات التعاقدية للشركة في قطاع تصدير البتروكيماويات، بقيمة تقديرية تبلغ 1.95 مليار درهم (531 مليون دولار). ومع استمرار الجهود الرامية لرقمنة عدد متزايد من عمليات الأعمال الأساسية، تواصل «أدنوك للإمداد والخدمات» الاستفادة من أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة والمنصات الرقمية المتقدمة لتعزيز جودة الخدمة، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، وتعزيز معايير السلامة. وساهم الحل الذكي للموانئ القائم على الذكاء الاصطناعي الذي اعتمدته الشركة في تقليل زمن إنجاز عمليات السفن بنسبة تصل إلى 90%، وتقليص زمن تأمين الخدمات من ثلاث ساعات إلى 45 ثانية فقط. كما ساهمت التطويرات في نظام الإدارة اللوجستية المتكاملة ومنصة الخدمات اللوجستية المتكاملة، في زيادة سعة استيعاب البضائع بنسبة تصل إلى 40%، وتحسين استخدام السفن.