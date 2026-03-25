الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

ارتفع الذهب بأكثر من اثنين بالمئة اليوم الأربعاء مدعوما بتراجع الدولار، في حين أدى هبوط أسعار النفط إلى تهدئة ​المخاوف من ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة عالمياً.

وزاد الذهب في ⁠المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 4568.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول ​الساعة 0100 بتوقيت جرينتش. كما صعدت العقود الأميركية ​الآجلة ‌للذهب تسليم أبريل 3.8 ⁠بالمئة ​إلى 4569.40 دولار.

وتراجع الدولار، مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.8 بالمئة الى 73.94 دولار. وزاد البلاتين 2.6 بالمئة ​الى 1984.05 دولار وارتفع البلاديوم 1.5 بالمئة الى ​1461.75 دولار.